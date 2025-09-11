A coprodução de cursos digitais é uma excelente oportunidade para quem quer empreender na internet sem necessariamente aparecer. Se você tem habilidades em marketing digital, organização ou produção de conteúdo, pode atuar nos bastidores e ajudar especialistas a transformarem conhecimento em produtos digitais lucrativos.
Neste artigo, você vai entender o que é a coprodução, quais são os papéis envolvidos, como começar do zero, onde encontrar oportunidades e o que fazer para ter sucesso nesse mercado.
O que é Coprodução de cursos digitais?
Coprodução é uma parceria entre duas ou mais pessoas para criar, lançar e vender um curso online.
Os papéis mais comuns são:
- Produtor (ou especialista): é quem tem o conhecimento e grava as aulas.
- Coprodutor: é quem ajuda a tirar o curso do papel — cuidando da parte técnica, do marketing, do funil de vendas, do suporte ou de tudo isso junto.
A receita é dividida conforme os acordos entre as partes. Em muitos casos, o coprodutor ganha até 50% do lucro total do curso.
Por que a Coprodução é uma oportunidade real?
- Você não precisa aparecer
- Pode trabalhar de casa
- Não precisa ser especialista em nenhum conteúdo
- Começa com investimento baixo (ou quase zero)
- O mercado digital está em crescimento constante
É ideal para quem quer empreender, mas ainda não tem audiência própria ou autoridade em um nicho.
Quais habilidades um Coprodutor precisa ter?
Você pode atuar em várias frentes dentro da coprodução. Por isso, quanto mais habilidades tiver, melhor.
As principais são:
- Gestão de projetos
- Marketing digital
- Copywriting
- E-mail marketing
- Gestão de tráfego pago
- Conhecimento em plataformas como Hotmart, Eduzz ou Kiwify
- Organização e comunicação clara
Não é necessário dominar tudo no início. Com o tempo, você escolhe em qual área se especializar.
O que um Coprodutor faz na prática?
Depende do acordo com o produtor, mas entre as funções comuns estão:
- Planejar o cronograma de lançamento
- Organizar gravações de aulas
- Criar páginas de vendas
- Escrever textos e e-mails
- Configurar funis e automações
- Gerenciar anúncios (Facebook Ads, Google Ads)
- Prestar suporte aos alunos
- Acompanhar métricas e resultados
Você pode fazer tudo isso ou se especializar em apenas uma dessas áreas.
Como começar na Coprodução: Passo a passo
1. Aprenda o básico sobre o mercado digital
Antes de sair procurando parceiros, entenda como funciona um lançamento, o que é um funil, o que é um curso digital e como é a jornada do aluno.
Canais como:
- YouTube
- Hotmart Academy (gratuito)
- Cursos como o Fórmula de Lançamento (Erico Rocha) ou Maestria (Murilo Gun)
- Comunidades no Telegram e Instagram
2. Escolha sua área de atuação
Você prefere escrever? Programar? Anunciar? Organizar?
Defina se quer ser mais técnico, estratégico ou criativo. Isso ajuda a encontrar os parceiros certos.
3. Monte um portfólio, mesmo que seja fictício
Crie páginas de exemplo, posts, textos de vendas, modelos de e-mail, etc. Isso mostra profissionalismo e iniciativa.
Se você ainda não trabalhou com ninguém, crie projetos simulados com base em ideias reais.
4. Procure especialistas para propor parcerias
Você pode começar com:
- Professores de cursos presenciais
- Profissionais liberais (dentistas, psicólogos, advogados, etc.)
- Influenciadores digitais
- Gente da sua cidade com conhecimento sólido e pouca presença online
Ofereça ajuda para transformar esse conhecimento em um curso digital.
Dica: seja claro sobre o que você pode oferecer e como pretende dividir os lucros.
5. Cadastre-se em plataformas de afiliados
Mesmo sem uma coprodução direta, você pode vender cursos como afiliado para aprender na prática.
Plataformas:
- Hotmart
- Eduzz
- Kiwify
Com isso, você aprende sobre copy, anúncios, páginas de vendas e toda a estrutura de um lançamento.
6. Faça parcerias em lançamentos pequenos
Muitas vezes, os maiores coprodutores começaram com projetos pequenos e foram ganhando experiência.
Você pode trabalhar:
- Em troca de comissão
- Com participação nos lucros
- Como freelancer
O importante é entrar no jogo e começar a construir portfólio e conexões.
Erros comuns de quem está começando
- Querer fazer tudo sem aprender o básico
- Prometer mais do que pode entregar
- Não formalizar os acordos por escrito
- Desistir após o primeiro lançamento não dar lucro
- Trabalhar sem clareza de funções
A coprodução é um negócio sério. Trate cada projeto com profissionalismo.
Como formalizar uma Coprodução
É essencial ter um contrato claro, mesmo que simples, definindo:
- Qual o papel de cada um
- Como será a divisão de lucros
- Qual a duração da parceria
- Quem é responsável por quais custos
Você pode usar modelos prontos da internet e adaptar à sua realidade.
Quanto oode ganhar um Coprodutor?
Isso varia bastante, mas veja alguns exemplos:
- Um curso que fatura R$ 20.000 em um lançamento, com 50% para o coprodutor = R$ 10.000
- Com 3 cursos rodando no perpétuo (vendas contínuas), é possível faturar R$ 5 mil a R$ 15 mil por mês
- Coprodutores experientes podem ultrapassar R$ 50 mil mensais em grandes projetos
Mas lembre-se: nada disso é garantido. O sucesso depende da entrega, do conhecimento e da consistência.
Coproduzir é empreender: Exige responsabilidade e visão
Coproduzir não é um “bico digital” — é uma forma profissional de empreender no mercado digital. Exige tempo, comprometimento, aprendizado constante e relacionamento com outras pessoas.
Mas para quem gosta de bastidores, estratégia e construir algo em equipe, a coprodução pode ser um caminho muito promissor.
Comece pequeno, com coragem e clareza. O mercado está crescendo e sempre precisa de pessoas dispostas a fazer acontecer.