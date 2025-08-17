Sua estreia no time titular do Vasco aconteceu somente na primeira partida do time no Brasileiro, na vitória sobre o Santos, por 2 a 1, no dia 30 de março. Ali, receberia sua sequência como titular da equipe e iniciaria as partidas contra Melgar e Puerto Cabello, pela Sul-Americana, mas logo sofreria uma fratura na costela que o afastaria dos gramados por mais de um mês.
como Lemos perdeu prestígio e foi para o fim da fila no Vasco
