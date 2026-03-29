Condutor desaparece após perder controle de Peugeot na BR-467; passageira tinha sinais de embriaguez

Um Peugeot 206 saiu da pista, no fim da tarde deste domingo (29), na BR-467, nas proximidades do bairro Canadá, em Cascavel.
O automóvel era ocupado pelo condutor uma passageira. Eles seguiam pela rodovia e, ao tentar acessar o retorno, o homem teria perdido o controle da direção e caído em uma valeta.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Quando chegarem, os agentes não encontraram o condutor.
Já a passageira, segundo a PRF, apresentava indícios de embriaguez.
Ninguém ficou ferido.