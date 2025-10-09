Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados em Cascavel pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)
As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento
VALDEVINO MACHADO
Idade: 61 anos
Falecido em 30/10/2025
Sepultamento: 02/10/2025, as 09:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR
MAURO AGERTT MAYER
Idade: 64 anos
Falecido em 02/10/2025
Sepultamento: Crematório Pietá, Cascavel -PR
JOAO MARIA MUNHOZ
Idade: 76 anos
Falecido em 01/10/2025
Sepultamento: Cemitério Municipal, Quedas do Iguaçu -PR
JEREMIAS ROCHA DOS SANTOS
Idade: 62 anos
Falecido em 01/10/2025
Sepultamento: 02/10/2025, as 16:30, Crematório Pietá, Cascavel -PR
RAEL VALENRIM DA SILVA DE SOUZA
Idade: 0 anos
Falecido em 01/10/2025
Sepultamento: 02/10/2025, as 09:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR
VILMA MARIA SIMAO DE SOUZA
Idade: 79 anos
Falecido em 01/10/2025
Sepultamento: 02/10/2025, as 16:00, Cemitério Municipal, Dom Mauro Aparecido dos Santos, Cascavel -PR