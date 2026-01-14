Serão promovidas, ainda, alterações no tráfego de veículos no bairro do Bonfim e vias adjacentes, com a proibição da circulação e do estacionamento de veículos, incluindo carroças, cavalos e bicicletas, nas seguintes vias: Avenida Dendezeiros do Bonfim (à altura da Rua Augusto Mendonça), Rua Imperatriz (à altura da Avenida Dendezeiros do Bonfim), Avenida Salvador (à altura da Rua Duarte da Costa), Rua Duarte da Costa (à altura da Avenida Salvador), Rua Guilherme Marback (à altura da Rua Otávio Barreto), Rua Otávio Barreto (à altura da Rua Guilherme Marback), Rua Visconde de Pedra Branca/Travasso de Fora (à altura da Rua Henrique Dias), Rua Desembargador Ferreira Espinheira (à altura da Rua Otávio Barreto), Ladeira do Bonfim, Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Rua Plínio de Lima, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira do Porto do Bonfim e Rua Travasso do Meio, conforme os seguintes dias e horários: 15 de janeiro, das 6h às 4h do dia subsequente, e 18 de janeiro, das 13h às 22h.
Confira tudo que você precisa saber sobre a Lavagem do Bonfim
