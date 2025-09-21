FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El futbolista ecuatoriano Jonathan González, que jugó en
Olimpia de Paraguay y León de México, entre otros, murió este viernes en un
ataque armado, con lo que suman tres deportistas asesinados en lo que va de setiembre
en Ecuador, informó la policía.
Speedy González, de 31 años, presentaba “heridas causadas
por arma de fuego”, señaló la policía. Una segunda víctima que no fue
identificada falleció cuando era trasladada a un hospital.
El ataque armado ocurrió dentro de una vivienda en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia y azotada por bandas
del narcotráfico enfrentadas entre sí. La policía no ha señalado las causas del
crimen.
En medio de la escalda de violencia en el país, los
homicidios treparon de seis por cada 100.000 habitantes en 20018 a 38 en 2024,
con el récord de 47 en 2023.
Con la muerte del jugador del equipo 22 de Julio, de la
Serie B, suman tres futbolistas fallecidos en el mes de setiembre producto de
la violencia en Ecuador, antes considerado una isla de paz en medio de Colombia
y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.
El miércoles 10 de setiembre un ataque armado en la costera
ciudad de Manta (suroeste) ocasionó la muerte de Maicol Valencia y Leandro
Yépez, ambos jugadores del equipo Exapromo Costa, de la segunda categoría.
Yépez había quedado malherido por las balas y falleció días
después en el hospital. De acuerdo con el club, los futbolistas fueron víctimas
colaterales ya que el ataque no estaba dirigido a ellos.
González también jugó en los clubes ecuatorianos Liga de
Quito e Independiente del Valle. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), así
como los clubes locales, expresaron sus condolencias a la familia del deportista.
