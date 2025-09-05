Nesta quinta-feira (4), a equipe do Choque Canil realizou uma apreensão de contrabando durante abordagem a um ônibus da empresa Penha, na avenida Tancredo Neves.
Durante a vistoria ao bagageiro do veículo, os policiais localizaram duas malas repletas de cigarros oriundos do Paraguai. O material apreendido foi identificado como produto de contrabando.
O suspeito apontado como responsável pelas bagagens foi qualificado no boletim de ocorrência. Já os cigarros foram encaminhados à Receita Federal para as devidas providências legais.
A ação faz parte das operações de rotina da polícia para combater crimes de contrabando e descaminho na região.