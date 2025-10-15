Veja a matéria completa no link:
https://www.instagram.com/p/DPzGKpDjmlQ/?igsh=MTA4d3ZybWNhcHIxaw==
Uma triste notícia comove o Paraná nesta terça-feira (14). O corpo do menino Arthur da Rosa Carneiro, de apenas 2 anos, foi encontrado por um pescador às margens do Rio Tibagi, no município de mesmo nome, nos Campos Gerais.
Arthur estava desaparecido desde a última quinta-feira (9), quando sumiu de dentro de casa durante a manhã. No mesmo dia, uma mamadeira foi localizada no rio, a cerca de 500 metros da residência da família, o que mobilizou uma grande operação de buscas com equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.
Segundo as autoridades, o corpo foi localizado a cerca de 20 metros do ponto onde a mamadeira havia sido encontrada. O caso segue sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da morte do menino.
Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos neste momento de dor e tristeza.
