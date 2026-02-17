Courtois confiante em conseguir um bom resultado no regresso à Luz

Logo após a vitória à Real Sociedad (4-1), que foi a sua 150.ª na LaLiga pelo Real Madrid, Thibaut Courtois analisou o jogo da primeira mão do play-off contra o Benfica, admitindo que a derrota na última visita ao Estádio da Luz não era o cenário desejado, mas que a equipa tem de o encarar e dar uma resposta positiva esta terça-feira.
«Vamos defrontar uma grande equipa que nos criou problemas lá. Precisamos de melhorar, aprender com essa derrota e, com a mesma atitude, vontade e esforço do último jogo, de certeza que conseguiremos um bom resultado», projetou em declarações à Real Madrid TV.
O guarda-redes antecipa um jogo diferente, mas está ciente da necessidade de uma exibição coesa. «Sabemos que eles, no estádio deles, vão querer tirar vantagem e precisamos de estar bem juntos, tanto ofensiva como defensivamente. Se o fizermos bem, de certeza que voltaremos ao Bernabéu com um bom resultado», concluiu.
O guardião analisou também a vitória à equipa de Gonçalo Guedes, considerando-a o culminar de uma semana produtiva. «Saímos com uma sensação muito boa. Penso que fizemos um grande jogo, do início ao fim. Completámos uma boa semana de trabalho e foi uma boa vitória», explicou, elogiando a eficácia da equipa na finalização, apesar de reconhecer a qualidade da Real Sociedad, mesmo com algumas ausências.
Courtois destacou ainda a importância do regresso de jogadores lesionados como Rudiger, Trent e Carvajal, sublinhando o impacto positivo que têm no plantel. «Estamos felizes com o regresso dos jogadores que estavam lesionados. Precisamos de todos», comentou, acrescentando que a presença de especialistas em cada posição, como Trent na lateral, permite que outros jogadores, como Valverde, possam render mais no meio-campo. «Se tivermos todos prontos, isso ajuda-nos a não ter de colocar jogadores fora de posição. Espero que todos continuem assim, que os lesionados regressem e que, no final, possamos contar com os 24», finalizou.