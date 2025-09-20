Cruz Azul visitó a Juárez en la segunda jornada del Clausura 2025 con Martín Anselmi sentado en el banquillo celeste
La última vez que Cruz Azul y FC Juárez se enfrentaron, Martín Anselmi estaba en el banquillo celeste, sin saber que sería el inicio de una polémica despedida como director técnico de la’ Máquina’. A ocho meses de ese suceso, los cementeros se reencuentran con los Bravos con Nicolás Larcamón como timonel.
Cruz Azul visitó a FC Juárez en la segunda jornada del Clausura 2025 con Martín Anselmi sentado en el banquillo celeste. Los Bravos sorprendieron y vencieron a la Máquina 1-0 con la solitaria anotación de José Rodríguez, en lo que fue, sin saberlo, la despedida del entrenador argentino del conjunto cementero.
Aquel partido se celebró el sábado 18 de enero del 2025, pero el miércoles 22, apenas tres días antes del siguiente compromiso, el romance entre Cruz Azul y Martín Anselmi se rompió, luego de que el entrenador argentino informó a la directiva celeste que se aceptaría la oferta del Porto y se iría a Portugal.
Cruz Azul negoció con Porto la cláusula de rescisión de Martín Anselmi, pero en primera instancia no llegaron a un acuerdo. A pesar de ello, el entrenador argentino, junto su cuerpo técnico, decidieron partir de México rumbo a Portugal el jueves 23 de enero para reportar con los Dragones Azules.
En medio de la polémica, Vicente Sánchez, quien estaba como entrenador de la Sub-23, tomó las riendas del primer equipo. En primera instancia en charrúa fue interino, aunque se quedó durante todo el semestre, incluso llevó a Cruz Azul al título de la Concacaf Champions Cup 2025.
A pesar del semestre que entregó Vicente Sánchez, la directiva de Cruz Azul decidió no continuar con el proceso del charrúa para comenzar con la búsqueda de un nuevo entrenador para comandar a la Máquina de cara al Apertura 2025 y eligieron a Nicolás Larcamón.
A ocho meses del último partido entre Cruz Azul y Juárez, ambos equipos se reencontrarán este viernes 19 de septiembre. Bravos mantiene a Martín Varini en la dirección técnica, pero por el banquillo de la Máquina han desfilado Martín Anselmi, Vicente Sánchez y ahora Nicolás Larcamón.