A janela de transferências do futebol brasileira foi aberta no dia 10 de julho. Desde então, o noticiário do
Cruzeiro
A equipe celeste esbarrou em altos valores e em circunstâncias prejudiciais para fechar com novos atletas. Agressiva em mercados anteriores, a Raposa mudou a postura e decidiu não entrar mais em “leilões” em meio às cifras inflacionadas do cenário atual.
“O Cruzeiro vai se reforçar em uma ou duas posições mais, mas com cautela e pés no chão, dentro de uma realidade financeira. O Cruzeiro não irá fazer loucuras financeiras para fazer contratações”, disse o dirigente Paulo Pelaipe ao Bola Rolando, do Band Sports, na última semana.
A principal procura do Cruzeiro é por um novo ponta. Leonardo Jardim quer um jogador que possa mudar cenários adversos e oferecer uma nova característica ao time.
Outros clubes se movimentam
Só dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro ainda não contrataram na atual janela. Além do Cruzeiro, o Bahia, atual quarto colocado, também não anunciou reforços.
Principais adversários na luta pela ponta da tabela, Flamengo e Palmeiras vivem cenários completamente diferentes. O Rubro-Negro anunciou quatro novos jogadores, com um investimento superior a R$ 270 milhões, enquanto o Palmeiras gastou mais de R$ 112 milhões e contratou dois atletas.
Contratações do Flamengo
- Emerson Royal (lateral-direito)
- Saúl (volante)
- Samuel Lino (meia-atacante)
- Jorge Carrascal (meia-atacante)
Contratações do Palmeiras
- Ramón Sosa (meia-atacante)
- Khellven (lateral-direito)
Relembre as tentativas do Cruzeiro na janela de transferências
- Valentín Gómez (zagueiro): após tentativa celeste por empréstimo, Vélez Sarsfield-ARG o negociou com o Real Betis-ESP;
- Victor Gabriel (zagueiro): Internacional negou vendê-lo após Cruzeiro demonstrar interesse;
- Brayan Medina (zagueiro): clube o monitorou e buscou mais informações, mas decidiu não avançar;
- Matheus Gonçalves (atacante): Cruzeiro avançou e ficou perto de contratá-lo, no entanto, negociação caiu depois de desistência do Flamengo por pressão da torcida;
- Gabri Martínez (atacante): Raposa teve proposta negada pelo Braga-POR e decidiu não insistir.
- Jeremy Sarmiento (atacante): Cruzeiro tentou tirá-lo do Brighton-ING, mas o jogador optou por permanecer na Europa.
O goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, também negociou com o clube celeste e, neste caso, com sucesso. No entanto, as partes acertaram um pré-contrato para a próxima temporada.
Próximos passos
A janela estará aberta até o dia 2 de setembro. O Cruzeiro tem 21 dias para anunciar novos jogadores. O técnico Leonardo Jardim, que só recebeu Wanderson como reforço desde que chegou ao clube, em fevereiro, mantém a tranquilidade e confia na direção, apesar das dificuldades recentes.
“Sei que o clube está trabalhando. O clube está fazendo um esforço na procura, na tentativa de contratar nas melhores funções. Por isso, temos todos que estar imbuídos no mesmo espírito, não sou eu que vou estar a criticar ou falar. Estamos todos imbuídos porque sei que o clube tem feito os esforços para trazer soluções e umas e outras não têm funcionado”, disse Leonardo Jardim em entrevista coletiva após a derrota do Santos para o Cruzeiro.