Alianza Lima y Alianza Atlético se miden por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga1 2026 en el estadio IPD de Mansiche. Este partido se jugará el sábado 14 de febrero desde las 20:00 (COL/PER/ECU) y 22:00 (ARG/UY/PAR).

Alianza Lima se mide ante Alianza Atlético por la fecha 3 del Apertura de la Liga 1. ESPN.com

¡ESPN en Disney+ Plan Premium! El mejor deporte de ESPN junto a tus series y peliculas favoritas. Todo en un solo lugar. ESPN en Disney+ Plan Premium.

Selecciones Editoriales 2 Relacionado

Por qué es importante este partido de Liga1

Alianza Lima busca mantener el invicto en el torneo peruano, suma dos victorias consecutivas. Sin embargo, viene de un duro golpe emocional luego de la eliminación de la CONMEBOL Libertadores ante el 2 de Mayo de Paraguay. Alianza Atlético viene de un triunfo y una derrota.

Jugadores a seguir en el Alianza Lima vs Alianza Atlético

Paolo Guerrero es lo mejor que tiene Alianza Lima en ofensiva. Ha marcado en las 2 primeras fechas (de penal) y está con la mecha encendida. A eso se le suma su buena asociación y capacidad de definición.

En Alianza Atlético, Hernán Lupú es uno de los mejores en la mitad de la cancha. Despliegue y con capacidad para hacer responsable para gestionar la ofensiva.

Así llegan los equipos

Alianza Lima viene de empatar 1-1 ante 2 de Mayo por la CONMEBOL Libertadores. Resultado que lo dejó eliminado del torneo en primera fase. Por lo tanto, viene muy golpeado emocionalmente.

Alianza Atlético viene de perder por 1-0 ante Chankas en Andahuaylas por la fecha 2 del Torneo Apertura.

El último antecedente

La última vez que se enfrentaron fue el 27 de julio en el estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura 2025. El partido terminó empatado 1-1: Guillermo Enrique para los locales y Esteban Graneros para la visita.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido se jugará este sabado 14 de febrero desde las 20:00 (COL/PER/ECU), 22:00 (ARG/UY/PAR) y se podrá ver en vivo por L1 Max.