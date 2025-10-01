A Prefeitura de Curitiba está concluindo a requalificação da pista de skate da Praça Maestro Bento Mossurunga, no Jardim das Américas. O local vai ganhar um tri-bowl, pista com formato de piscina composta por três seções e que será réplica do lendário Bowl da Poods, que fica na cidade de Encinitas, na Califórnia (Estados Unidos). As obras estão sendo feitas por construtores especializados em pistas de skate.
A “piscina” deverá atrair desde skatistas old school que gostam do surfskate e de andar no flow (no embalo) até atletas da nova geração que voam para fora da pista com aéreos semelhantes aos das pistas do park e vertical. Além dela, a praça também terá uma pista de street com obstáculos como rampa 45, quarter, savanas, delta, duas savanas com corrimão e caixote.
Todo o complexo esportivo terá qualidade olímpica e deverá formar muitos novos campeões do skate para Curitiba, além de atrair atletas de outras cidades.
Pista lendária
De acordo com o coordenador da construção das pistas, Rodrigo Sabaquevstz, também conhecido como Rodrigo “Bichão”, todas as medidas do bowl foram pegas na pista original da Califórnia e feitas com muito amor e dedicação aqui em Curitiba. “A expectativa sobre esta pista é muito grande entre a galera que anda de skate. Essa é uma réplica da Poods da Califórnia, é uma pista referência no mundo do skate”, afirmou Bichão.
Segundo o construtor, a diferença desta pista é que não existe reta (flat), todas as transições se unem uma na outra, o que aumenta bastante a velocidade. A parte funda da pista terá 2,80 metros, a média 2,40 metros e a rasa 2,20 metros. “É uma pista que não tem reta, então é gás toda hora. É para galera ficar brincando no carvers, estourar aéreos. É um bowl que só existe na Califórnia e agora vai ter aqui em Curitiba”, disse.
Sonho de 20 anos
Um dos skatistas que acompanha toda a evolução da obra é Rodrigo Mantovani, de 48 anos, morador em frente à praça e que há 20 anos organiza campeonatos e monta obstáculos na quadra esportiva do local.
“Já faz uns 20 anos que a gente constrói os obstáculos, quarter, 45, caixote, corrimão. Já fizemos vários campeonatos aqui. Agora estão construindo essa pista aqui que é um sonho para nós. A gente só tem a agradecer à Prefeitura, imensamente grato por terem cedido esse espaço que vai trazer somente benefício para a comunidade”, disse Mantovani.
Investimentos
A Prefeitura está com o maior programa de reformas e revitalização já feito nas 35 pistas públicas de skate da cidade, com investimentos de R$ 2,8 milhões.
Todas as reformas são coordenadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e acompanhadas de perto pela empresa dos skatistas e engenheiros Júlio Cesar Zeni e Marco Imaguire (Maguila), um dos primeiros atletas a andar de skate em Curitiba, nos anos 1970, e ajudar a cidade a se transformar numa potência do esporte.
Já foram concluídas as reformas das pistas dos seguintes locais:
- Praça Soldado Wagner Alves Sampaio, no Tatuquara
- Jardinete Ambiental Schiller, no Alto da XV
- Centro Esportivo Avelino Vieira, no Bacacheri
- Praça Marco Aurélio Malucelli, no Santo Inácio
- Praça Bernardo Manoel Hostin, no Bairro Alto
- Praça Antônio Sebastião da Cunha Gebran, na CIC
- Praça São Marcos, em Santa Felicidade
- Praça José Luiz Franceschi, no Sítio Cercado
- Praça Nelson Saternaski Monteiro, no Xaxim
- Parque Mané Garrincha, na CIC
- Praça do Redentor – Pista do Gaúcho, no São Francisco
- Bowl e pista street do Eixo de Animação Arnaldo Busato, no Guaíra
- Pista do Caiuá, na CIC
- Praça das Tendas, no Sítio Cercado
- Praça Central da Vila Nossa Senhora da Luz, na CIC
