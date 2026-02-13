Da feira à mesa: veja dicas para escolher frutas, legumes e verduras corretamente

Seja para ajustar a alimentação ou para quem está começando a morar sozinho, se aventurar na cozinha é praticamente sinônimo de visitar feiras, sacolões e supermercados para selecionar frutas, legumes e verduras. Embora a tarefa pareça simples, em meio a tantas cores, texturas e consistências, surge a dúvida: qual escolher para levar para casa?

Segundo Cláudia Mullero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes, o melhor caminho é conhecer bem os alimentos antes de colocá-los no carrinho. “Algumas atitudes comuns são apertar e cheirar os ingredientes. Isso não está errado, mas uma boa dica é conhecer as especificidades de cada alimento e como ele será utilizado na receita, evitando o desperdício”, indica.

A seguir, ela compartilha dicas para selecionar os alimentos corretamente conforme as características de cada um deles. Confira!

1. Batata

Considerada uma das mais difíceis de escolher, a batata deve apresentar uma superfície lisa e firme e sem manchas escuras. Evite aquelas que contam com sinais de brotos, tons verdes na casca ou descoloração, pois essas características indicam exposição à luz e a produção de solanina, uma substância tóxica — ou seja, não são recomendadas para consumo.

2. Cenoura

As cenouras devem apresentar uma cor viva e uniforme, sem manchas escuras. Também devem estar firmes ao toque com a superfície lisa, um sinal de boa qualidade.

3. Alface

As folhas de alface devem estar crocantes e com a coloração viva. Por isso, evite a borda marrom, com sinais de desgaste e aparência de murcha. Uma boa dica é verificar se o talo está firme, isso é um sinal de que o ingrediente está fresco.

4. Tomate

Na hora de comprar, evite os tomates com pele rachada, pois indica envelhecimento. Escolha os que apresentam a cor vermelha brilhante e uniforme, e que estejam com o peso adequado ou mais pesados em relação ao tamanho. Se for para utilizar no mesmo dia, para a produção de molho, por exemplo, opte pelos mais macios, que estão mais maduros.

5. Abobrinha

Escolha as abobrinhas com uma pele lisa, sem rachaduras e brilhantes, já que esses fatores indicam frescor. Evite abobrinhas muito grandes, pois podem contar com uma textura fibrosa. Ao toque, o ingrediente deve ser firme, mas ceder um pouco sob pressão.

O brócolis deve ter a cabeça firme, compacta e com cor verde intensa (Imagem: 5 second Studio | Shutterstock)

6. Brócolis

Os brócolis devem apresentar a cabeça firme, compacta e uma cor de verde intenso. Evite comprar brócolis com cabeças soltas, amareladas ou manchadas, pois indicam falta de frescor.

7. Beterraba

Para escolher boas beterrabas na feira, prefira as que estejam firmes, com casca lisa, sem rachaduras profundas, machucados ou partes moles, e com uma cor intensa e uniforme, geralmente em tom vinho escuro. Evite beterrabas muito grandes ou com aparência enrugada, pois podem estar fibrosas ou mais velhas. Se ainda estiverem com folhas, observe se estão verdes e viçosas, já que isso é um sinal de colheita recente. Além disso, dê preferência às de tamanho médio, que costumam ter textura mais macia e sabor mais adocicado.

8. Maracujá

O maracujá foge das regras gerais, já que o ponto ideal para o consumo é quando a casca está enrugada e bem amarela. Isso é sinal de que a fruta está mais doce, mas é importante evitar manchas escuras.

9. Laranja

Para escolher a laranja, evite as que estão secas, mofadas e com manchas. Prefira que estão com as cascas brilhantes e lisas. Outra boa dica é verificar se a fruta está pesada em relação ao tamanho, um indicativo de que estão mais suculentas.

10. Limões

Prefira os que têm casca lisa, firme e com brilho natural, pois cascas muito grossas ou enrugadas costumam ter menos líquido. A cor também ajuda. No caso do limão-tahiti, busque um verde vivo e uniforme; já o siciliano deve ser amarelo intenso.

Ao apertar levemente, o limão precisa estar firme, mas com uma leve maciez. Se estiver muito duro pode estar seco, e se estiver mole demais pode estar passado. Por fim, um cheirinho cítrico fresco na casca costuma ser sinal de que está mais fresco e saboroso.

11. Maçã

As maçãs com cheiro fermentado geralmente já passaram do ponto. Escolha as que contam com a pele brilhante, sem rugas e com uma consistência firme ao toque, mas que cedam um pouco com a pressão, isso é um sinal de frescor da fruta.

Melancia pesada e com som profundo ao ser levemente batida indica que a fruta está madura e com boa quantidade de suco (Imagem: New África | Shutterstock)

12. Melancia

Ao contrário das outras frutas, as manchas indicam apenas o local onde a melancia ficou apoiada no chão, porém, é importante verificar se essa parte está amarelada, não branca ou esverdeada. Prefira uma melancia mais pesada em relação ao tamanho, isso indica a boa quantidade de suco. Uma dica é dar um tapa leve na fruta, pois se apresentar um som profundo, está madura, mas o som oco, pode indicar que já passou do ponto.

13. Manga

No momento de escolher mangas, a opção ideal é a que conta com uma coloração vibrante e com a casca lisa. Um bom indicativo é o aroma doce na extremidade da haste. O toque deve ser firme, mas apresentar alguma elasticidade, indicando que está madura. Evite manchas escuras ou rachaduras.

14. Abacaxi

O abacaxi deve apresentar um aroma doce e uma estrutura bem firme. Uma boa dica é puxar levemente as folhas da coroa: se soltarem com facilidade, é uma indicação de que a fruta está madura.

15. Banana

As manchas marrons indicam uma maturação mais avançada, que pode ser ideal para receitas específicas. Para o consumo in natura, a cor amarela uniforme é ideal. É importante evitar as cascas rachadas, já que podem indicar os danos internos da fruta.

16. Cebola

Para garantir que as cebolas estejam cheias de sabor e evitar desperdícios, verifique se a casca está intacta e crocante. Cebolas com descascamento excessivo podem indicar que foram armazenadas por muito tempo.

No caso da cebola-roxa, procure por cascas brilhantes, sem manchas marrons ou pontos pretos. A firmeza também é fundamental: ao apertar, a cebola deve estar extremamente firme e dura. Evite as que apresentam brotos, mofo ou cheiro muito picante, pois já estão impróprias para o consumo.

