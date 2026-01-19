A Defesa Civil emitiu na tarde deste sábado (17) um alerta extremo de chuva forte se espalhando pela zona central e leste de São Paulo, atingindo também áreas vizinhas. Foi o primeiro a ter sinal sonoro.
O aviso ainda alerta para raios, vento e condições para granizo.
De acordo com a última atualização da Enel, às 19h27, 34 mil clientes estavam com o serviço de fornecimento de energia elétrica interrompido, sendo 31 mil residentes na capital paulista.
Toda a capital paulista está em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.
Áreas de instabilidade formadas pela combinação de calor e entrada da brisa marítima estão provocando chuvas inicialmente isoladas, mas com até forte intensidade entre Capela do Socorro, Cidade Ademar, Santo Amaro, Jabaquara e Ipiranga, na zona sul.
Na região leste, o CGE colocou a Subprefeitura da Vila Prudente em estado de alerta, pouco depois das 18h e destacou o transbordamento do Córrego Mooca na Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo com a Salim Farah Maluf.
Qual a diferença entre o alerta severo e alerta extremo?
De acordo com o tenente Maxwell, porta-voz da Defesa Civil, o alerta severo soa um bip sonoro único e ativa o modo vibrador do celular. Já no alerta extremo, é tocado um som mais longo (10 segundos).
“Considerando o grande volume de chuva dos últimos dias, a triste ocorrência de ontem envolvendo o casal de idosos e a possibilidade de transbordamento de córregos, nosso time de meteorologistas decidiu pelo envio do alerta extremo para que toda a população seja alertada sobre os riscos”, explicou o tenente.