Descubra qual é a cor da sorte de cada signo do zodíaco

As cores têm vibrações energéticas que dialogam com a frequência de cada signo do zodíaco. Na Astrologia, elas funcionam como verdadeiros amplificadores de força pessoal, ajudando a ativar qualidades, equilibrar emoções e a atrair oportunidades.
Abaixo, descubra qual tonalidade é considerada a cor da sorte do seu signo!
Áries — vermelho
O vermelho simboliza coragem, ação e vitalidade, exatamente como a essência ariana. Essa cor ativa iniciativa, confiança e liderança, ajudando Áries a conquistar objetivos e se posicionar com firmeza.
Touro — verde
O verde representa prosperidade, estabilidade e conexão com a natureza. Para Touro, signo ligado ao prazer e à segurança material, essa cor fortalece o equilíbrio emocional e o magnetismo financeiro.
Gêmeos — amarelo
O amarelo estimula a mente, a comunicação e a criatividade. Como os geminianos são curiosos e mentais, essa cor potencializa o raciocínio rápido, a leveza e a sociabilidade.
Câncer — branco
O branco vibra proteção, sensibilidade e acolhimento — energias muito ligadas ao signo de Câncer. Essa cor traz paz interior, equilíbrio emocional e sensação de segurança.
Leão — dourado
A cor dourada simboliza brilho, poder pessoal e autoestima. Leão se conecta com essa tonalidade porque ela ativa magnetismo, confiança e presença marcante.
Virgem — azul-claro
O azul-claro transmite organização mental, serenidade e clareza. Para os virginianos, a cor ajuda a reduzir a ansiedade, aumenta o foco e favorece decisões racionais.
Libra — rosa
O rosa está associado ao amor, à harmonia e à beleza — três pilares importantes do universo libriano. Essa cor intensifica o charme, a diplomacia e o equilíbrio nas relações.
Escorpião — vinho
A cor vinho carrega profundidade, intensidade e mistério. Essa cor fortalece o poder pessoal do escorpiano, além de estimular a intuição e a transformação interior.
Sagitário — roxo
O roxo simboliza expansão espiritual, sabedoria e visão elevada. Para Sagitário, amplia a intuição, a inspiração e a conexão com o propósito de vida.
Capricórnio — marrom
O marrom representa solidez, disciplina e estrutura. Essa cor fortalece a persistência capricorniana e ajuda a manter o foco em metas de longo prazo.
Aquário — azul-turquesa
O azul-turquesa está ligado à inovação, liberdade e originalidade. Ele estimula a criatividade aquariana e favorece ideias fora do padrão.
Peixes — lilás
O lilás vibra sensibilidade, espiritualidade e imaginação. Para os piscianos, essa cor intensifica a intuição, a conexão energética e a inspiração artística.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.