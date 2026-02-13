Dia de São Valentim: 3 rituais para atrair um amor

O Dia de São Valentim, comemorado em 14 de fevereiro, carrega uma energia simbólica poderosa ligada ao amor, aos vínculos afetivos e ao desejo de compartilhar a vida com alguém. Mais do que promessas românticas, este período convida a olhar para o amor com intenção, consciência e verdade emocional.

Quem foi São Valentim

São Valentim foi um sacerdote que viveu no século III, durante o Império Romano. Na época, o imperador Cláudio II teria proibido casamentos entre jovens soldados, acreditando que homens solteiros lutavam melhor nas guerras. Valentim, no entanto, continuou celebrando casamentos às escondidas, defendendo o direito de amar e formar família. Por essa atitude, acabou sendo preso e condenado à morte.

A tradição diz que, antes de ser executado, ele teria enviado uma mensagem assinada como “do seu Valentim”, gesto que reforçou sua associação com o amor e os sentimentos sinceros. Sua morte teria ocorrido em 14 de fevereiro, data que passou a ser lembrada como símbolo de amor e devoção.

Com o tempo, a Igreja reconheceu sua história como exemplo de fé e coragem, e a data se popularizou na Europa medieval como um dia dedicado aos enamorados. Assim nasceu o Valentine’s Day, celebrado em vários países como o Dia do Amor.

Ritual pode ser feito para abrir o coração para um amor leve, recíproco e cheio de afeto (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Rituais para atrair amor no Dia de São Valentim

Os rituais no Dia de São Valentim não servem para “forçar” sentimentos, mas para alinhar sua energia com aquilo que você deseja viver. A seguir, conheça algumas práticas simples, elegantes e cheias de significado para atrair um amor saudável — inclusive, o amor-próprio.

1. Para abrir caminhos no amor

Ideal para quem sente que a vida afetiva está estagnada.

Materiais

1 vela rosa

1 papel branco

1 caneta

1 perfume que você gosta

Modo de fazer

Escreva no papel quais sentimentos você deseja viver em um relacionamento (respeito, parceria, afeto, troca — evite nomes). Pingue uma gota do perfume no papel e dobre-o. Acenda a vela rosa e mentalize um relacionamento leve, recíproco e verdadeiro entrando na sua vida. Guarde o papel em um local íntimo até a vela terminar de queimar. Esse ritual trabalha a vibração do merecimento e da abertura emocional.

2. Para fortalecer o amor-próprio

Nenhum amor acontece se você não se escolhe primeiro.

Materiais

1 vela branca

1 espelho pequeno

Modo de fazer

Em frente ao espelho, acenda a vela branca e olhe para si com gentileza. Em voz alta, diga três qualidades suas e finalize com a frase: “Eu me permito viver um amor que me respeita e me valoriza.” Deixe a vela queimar com cuidado.

3. Para atrair romance e conexão

Este é perfeito para quem deseja viver o amor com mais leveza e prazer.

Materiais

Modo de fazer

Coloque a rosa ao lado da vela e, se tiver, o quartzo rosa. Ao acender a vela, mentalize encontros agradáveis, conversas verdadeiras e trocas afetuosas. Respire fundo e sustente essa imagem por alguns minutos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.