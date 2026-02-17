Dia Mundial do Gato celebra os donos oficiais da casa (e do coração)

Hoje, 17 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Gato, a data perfeita para reconhecer quem realmente manda na casa… e ainda faz isso com elegância, silêncio estratégico e um miado irresistível.
A data foi criada por uma instituição italiana com o objetivo de combater os maus-tratos contra os felinos. Com o tempo, a ideia ganhou o mundo e passou a incentivar também a adoção responsável de gatos abandonados.
Mas sejamos sinceros: quem adota um gato acha que escolheu. Na prática, foi escolhido.
Mais de uma data para os reis do sofá
Os felinos ainda contam com outras comemorações ao longo do ano:
- 8 de agosto – Dia Internacional do Gato (criado em 2002 pela International Fund for Animal Welfare);
- 4 de junho – Dia de Abraçar Seu Gato (se ele permitir, claro);
- 29 de outubro – Dia Nacional do Gato, nos Estados Unidos;
- 17 de novembro – Dia Nacional do Gato Preto, também nos Estados Unidos.
Mesmo sem uma data oficial brasileira, os gatos são extremamente queridos por aqui, dominando lares, redes sociais e, principalmente, os nossos corações.
Pequenos gestos, grandes cuidados
Entender o comportamento dos gatos é essencial: eles são independentes, mas precisam de atenção; parecem distantes, mas criam vínculos profundos; dormem o dia inteiro… mas às 3h da manhã resolvem correr uma maratona imaginária pela casa.
Celebrar o Dia Mundial do Gato é também lembrar da importância do respeito, do carinho e da adoção responsável.
E hoje, mais do que nunca, vale aquela foto especial, um petisco extra e talvez… deixar subir na cama sem reclamar.
Porque no fundo, a gente sabe:
eles já ganharam essa discussão há muito tempo.