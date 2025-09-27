Ausgangslage: Der Tabellenzweite tritt beim Dreizehnten an. Mainz 05 feierte am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg, Borussia Dortmund ist saisonübergreifend seit zwölf Spieltagen ungeschlagen.
Heim/Auswärts: Mainz hat die ersten beiden Heimspiele der neuen Saison gegen Köln und Leipzig jeweils mit 0:1 verloren. In der zurückliegenden Spielzeit belegten die Rheinhessen Rang sieben in der Heimtabelle. Lediglich drei der 17 Heimspiele gingen verloren. Borussia startete mit 3:3 beim FC St. Pauli, ließ ein 2:0 beim 1. FC Heidenheim folgen und ist seit einem halben Jahr (0:2 in Leipzig) auswärts ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden).
Bilanz: Nur in sieben der bisher 38 Aufeinandertreffen in der Bundesliga siegte Mainz 05 (18 Prozent). Selbst gegen die Bayern gewannen die 05er anteilig mehr Spiele (21%). Allerdings gab es zwei der insgesamt nur sieben Siege gegen den BVB in den jüngsten drei Aufeinandertreffen. Der FSV gewann nämlich die vergangenen beiden Heimspiele gegen Borussia – in den 17 Heimpartien zuvor waren lediglich drei Siege gelungen. Nach einem Rückstand schafften die Rheinhessen gegen die Westfalen nie ein Sieg.
Statistik: Der 1. FSV Mainz 05 hat wie im Vorjahr am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg eingefahren: Nach nur einem Punkt und einem Tor in den ersten drei Runden gab es ein überzeugendes 4:1 beim FC Augsburg. In der vergangenen Saison kletterten die Nullfünfer ab dem vierten Spieltag von Platz 15 bis zwischenzeitlich auf Rang drei. Am Saisonende wurde das Henriksen-Team Sechster. Borussia Dortmund ist seit zwölf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (zehn Siege, zwei Remis). Nur das Kovac-Team schaffte 2025/26 schon drei Zu-Null-Spiele. Gleichauf mit den Bayern kassierten die Schwarzgelben die wenigsten Gegentore (drei). Gegen Union (3:0), Heidenheim (2:0) und Wolfsburg (1:0) ließen die Borussen nur 23 gegnerische Torschüsse zu.
Spielweise: An den ersten drei Spieltagen hatte Mainz 05 mit 46 Torschüssen nur ein Tor erzielt (unter anderem drei Aluminium-Treffer), zuletzt beim Sieg beim FC Augsburg war die Chancenverwertung hingegen der große Pluspunkt: Mit zwölf Torschüssen gelangen dem FSV vier Tore.
Vergangene Saison: Vor 33.305 Zuschauern in der ausverkaufen Mewa-Arena war der BVB ab der 26. Minute nach Emre Cans Platzverweis in Unterzahl und geriet durch Treffer von Lee (36.) und Burkardt (45.+3) zweimal in Rückstand. Zwischendurch hatte Serhou Guirassy per Elfmeter zum 1:1 ausgeglichen (40.). Mit Nebels 3:1 in der 54. Minute war die Partie schon entschieden. Der Mainzer Sieg war auch in der Höhe verdient. Borussia gab nur drei Torschüsse ab – der zweitniedrigste Wert seit 1992.
Höchster Auswärtssieg: Den deutlichsten der bisher elf BVB-Siege in Mainz gab es am 14. Dezember 2019 mit 4:0. Borussia hätte schon zur Pause höher führen müssen als mit 1:0 durch den Treffer von Marco Reus, holte dies in Durchgang zwei nach: Jadon Sancho (66.) und Thorgan Hazard (69.) vollendeten zwei Konterangriffe mit den Toren zwei und drei. Nico Schulz erzielte in der 84. Minute den Treffer zum auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Endstand.