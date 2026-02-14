La actividad de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 continúa con un enfrentamiento de alto voltaje entre Toluca vs Xolos en la capital mexiquense. Los Diablos Rojos del Toluca reciben en la cancha del Estadio Nemesio Díez al Club Tijuana, en un duelo donde la localía y el poderío ofensivo de los escarlatas se ponen a prueba frente a la intensidad de los Xolos. Para la afición que desea seguir las acciones de este choque sabatino, existen opciones accesibles para no perderse ningún detalle de la transmisión.

A continuación, te detallamos los canales y plataformas para ver la Liga MX en vivo y disfrutar de este encuentro. ¿Quién ganará el partido? ¡Es hora de jugar y ganar!

Horario y fecha del Toluca vs Club Tijuana

El partido entre Toluca vs Xolos está programado para este viernes 13 de febrero de 2026. Aunque originalmente se contemplaban otros horarios, la cita oficial en el Infierno dará inicio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Es el cierre perfecto para la actividad futbolística del día, ofreciendo un espectáculo garantizado en uno de los estadios con mejor ambiente del país.

Detalle del Partido Datos de la Jornada 6 Encuentro Toluca vs Club Tijuana (Xolos) Fecha Viernes 13 de febrero de 2026 Hora 21:00 (Centro de México) Estadio Nemesio Díez Capacidad 30,000 espectadores

¿Dónde ver Toluca vs Xolos hoy en vivo y gratis?

La gran ventaja para los seguidores de ambos clubes es que el encuentro contará con cobertura en televisión abierta. TV Azteca será la encargada de llevar las emociones del partido a través de la señal de Azteca 7, lo que permite a los fanáticos sintonizarlo de forma gratuita en todo el territorio mexicano.

Además de la opción gratuita, el juego estará disponible en diversos sistemas de cable y plataformas digitales para quienes buscan una experiencia de visualización alternativa.

Televisión Abierta: Azteca 7

Azteca 7 Televisión de Paga: FOX One, Azteca Deportes Network

FOX One, Azteca Deportes Network Streaming: App de Azteca Deportes y sitio web oficial (Gratis), ViX Premium (Suscripción)

Transmisión internacional: dónde ver Toluca vs Xolos en Estados Unidos y Centroamérica

Para los aficionados que radican fuera de las fronteras mexicanas, la señal también está garantizada. En Estados Unidos, la cadena TUDN mantiene los derechos para llevar la pasión de la Liga MX a la comunidad hispana, mientras que en Centroamérica la opción principal es Azteca Deportes Network.

Estados Unidos: TUDN, Univision, ViX Premium

TUDN, Univision, ViX Premium Centroamérica: Azteca Deportes Network

Si estás consultando los partidos hoy para planificar tu fin de semana futbolero, recuerda que el Toluca vs Xolos es uno de los platos fuertes. Saber como ver futbol en vivo sin costo es una ventaja para la afición escarlata y xoloitzcuintle que no pueda asistir al estadio. ¡Prepara todo para vivir la intensidad del Clausura 2026 desde la comodidad de tu hogar!