Edição desta semana traz dúvidas relacionadas ao transporte escolar

O MP Responde desta semana traz respostas a dúvidas relacionadas ao fornecimento do transporte escolar pelo poder público e à fiscalização da qualidade dos veículos utilizados no serviço. Quem responde as perguntas é a Promotora de Justiça Julia de Britto Pereira Fortuna, do Ministério Público do Paraná. Confira a seguir:
Moro na zona rural, e meu filho estuda em escola pública. A prefeitura tem obrigação de fornecer transporte escolar para ele poder estudar?
O ônibus escolar que leva minha filha para o colégio todo dia não tem cinto de segurança. Isso é normal? A quem eu posso recorrer para fiscalizar isso?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos.
Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou nossas redes sociais, no perfil @mpparana.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.
