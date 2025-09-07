Os ajustes finais estão sendo feitos para a participação das escolas da rede estadual de ensino, no Desfile Cívico de 7 de Setembro, que será realizado neste domingo, a partir das 8h, na Avenida Santos Dumont, em Porto Velho. O evento é promovido pelo governo de Rondônia, sob a coordenação da Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), sendo a participação dos alunos de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
O desfile contará com a participação de 13 escolas estaduais:
- Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM I);
- Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM VII);
- EBM Dom Pedro II – Unidade I;
- ECM Daniel Neri;
- ECM Getúlio Vargas;
- EEEFM Ulisses Guimarães – Cívico-Militar;
- EEEMTI Brasília;
- IEE Carmela Dutra;
- EEEFM Gov. Jesus Burlamaqui;
- EEEFM Profª Flora Calheiros;
- EEEFM Cap. Cláudio;
- EEEFM Duque de Caxias; e
- EEEFM Carlos Drummond de Andrade – Candeias.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da participação dos estudantes na celebração. “Ver todos reunidos em um dia como este é algo significativo, pois prestamos homenagens à nossa pátria. A participação dos alunos representa o orgulho pela nação e a esperança de um país melhor, construído com conhecimento, respeito e cidadania.”
A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, evidenciou o comprometimento dos alunos com esta data tão importante. “Os alunos demonstram seu compromisso com os valores que sustentam a nossa democracia: liberdade, união e patriotismo. Além disso, o desfile é uma oportunidade para que os jovens aprendam na prática sobre a história, a cultura e o civismo, tornando-se protagonistas do seu próprio desenvolvimento e de sua comunidade.”
NOVA ESTRUTURA
O evento contará ainda com fanfarras das escolas, que darão mais sintonia à solenidade de Independência. Além disso, a nova localização do desfile oferece arquibancadas ampliadas para o público geral e autoridades, com capacidade para mais de 1,8 mil pessoas. Também foram criadas áreas reservadas para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo acessibilidade a todos os presentes.
