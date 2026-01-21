Em Centenário do Sul, Ministério Público do Paraná denuncia por lesão corporal e outros crimes mãe que agrediu filhas de 12 e 15 anos de idade em via pública

O Ministério Público do Paraná ofereceu nesta terça-feira, 20 de janeiro, denúncia criminal contra a mulher que agrediu suas duas filhas, de 12 e 15 anos de idade, em via pública no município de Centenário do Sul em 10 de janeiro último. A ação penal foi recebida pelo Judiciário e tramita na Vara Criminal da comarca. A pedido da Promotoria de Justiça de Centenário do Sul, a denunciada está presa preventivamente.
De acordo com as apurações, a denunciada agrediu as adolescentes com puxões de cabelo, tapas e socos e, contra uma delas, cometeu o crime de injúria racial, ofendendo a dignidade, causando constrangimento e expondo as filhas a situação vexatória, condutas que violam a proteção integral assegurada a crianças e adolescentes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/1990). A violência foi registrada por câmeras de segurança existentes no local.
A mãe responderá por duas ocorrências do crime de lesão corporal e por submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento, além de injúria racial. A Promotoria de Justiça requereu ainda o pagamento de indenização por danos morais às ofendidas.
Caso semelhante – A denunciada responde a outra ação penal proposta pelo MPPR em junho de 2025, também motivada por agressões às filhas, praticadas em outubro de 2024. Nesse caso (processo 001900-56.2024.8.16.0066), a Promotoria de Justiça a denunciou por crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, qualificados por motivo fútil, tendo solicitado ao Juízo a condenação da agressora ao pagamento de indenização por danos morais em valor mínimo de R$ 5 mil a cada uma das vítimas.
Processo 0000081-16.2026.8.16.0066
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264