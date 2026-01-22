Em Curitiba, Ministério Público do Paraná oferece denúncia por homicídio contra homem que usou carro para atingir taxista em meio a desentendimento no trânsito

O Ministério Público do Paraná, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida, denunciou por homicídio um homem de 23 anos que atropelou um taxista de 70 anos em Curitiba, no dia 9 de novembro de 2025. Segundo a denúncia, o crime foi praticado por motivo fútil e mediante o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima — o MPPR também destaca o fato de a vítima ser pessoa idosa.
De acordo com as investigações, por volta do meio-dia do dia 9 de novembro de 2025, no Centro da capital, o denunciado, com intenção de matar, utilizou seu automóvel para atropelar o idoso. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital três dias depois.
O MPPR sustenta que a motivação foi fútil, uma vez que o atropelamento ocorreu após um desentendimento no trânsito, no qual o denunciado colidiu com o carro do taxista. A vítima foi atropelada no momento em que verificava os danos causados em seu veículo e quando, sem demonstrar qualquer agressividade, aproximou-se do automóvel do denunciado. A Promotoria também afirma que o crime foi executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atropelada sem qualquer discussão prévia, circunstância que reduziu significativamente as chances de defesa do idoso, que, nessas condições, não esperava a agressão.
