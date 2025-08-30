A 12ª Vara Criminal de Curitiba condenou a 44 anos e 3 meses de prisão em regime fechado e a 2 anos, 7 meses e 4 dias de detenção em regime semiaberto o técnico de enfermagem denunciado pelo Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves) do Ministério Público do Paraná por abusar sexualmente de pacientes em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Curitiba. A sentença foi proferida na última sexta-feira, 15 de agosto. O homem, que já estava detido preventivamente, seguirá preso para iniciar o cumprimento da sentença.
Crimes – O denunciado foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, por quatro vezes; registro não autorizado da intimidade sexual, por quatro vezes; transmissão de fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática; e perigo de contágio venéreo – por ser portador de HIV e manter relações sexuais desprotegidas.
A pedido do MPPR, o técnico de enfermagem foi absolvido pela prática de um crime de registro não autorizado da intimidade, de um crime de produção de cena de sexo explícito ou pornográfico contra criança e de um armazenamento de fotografia com conteúdo pornográfico envolvendo criança.
Suporte especializado – O Naves é uma unidade especializada do MPPR voltada a acompanhar casos de estupro e estupro de vulnerável ocorridos em Curitiba, contra pessoas maiores de 18 anos e em situações não relacionadas a violência doméstica. Além do atendimento na parte jurídica, é oferecido suporte psicológico às vítimas desses crimes. O Naves atende na capital, na Rua Marechal Hermes, nº 751, no telefone (41) 3250-4085. O e-mail de contato é o [email protected].
Processo 0018585-06.2024.8.16.0013 (tramitação sob sigilo).
