Em Irati, no Sudeste do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, denunciou criminalmente um servidor público de 45 anos por apologia ao nazismo.
Áudio do Promotor de Justiça Eduardo Ratto Vieira
Conforme a denúncia, em pelo menos cinco ocasiões, o servidor teria publicado símbolos nazistas nas redes sociais. No seu status em um aplicativo de mensagens, publicou, em ocasiões diferentes, a frase “Hei Hitler!” (saudação nazista), a cruz suástica (símbolo nazista) e a bandeira nazista. Além disso, sob a bandeira, colocou a frase “Vem muita desgraça e morte para todos hahaha”.
Os crimes ocorreram entre outubro e dezembro do ano passado e são tipificados na Lei 7.716/89, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para quem “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”.
O denunciado foi preso preventivamente no dia 31 de dezembro e está atualmente recolhido na Cadeia Pública de Curitiba.
Processo 0003638-55.2025.8.16.0095
