Em Matelândia, no Oeste do estado, o Judiciário condenou um homem a 29 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de latrocínio, roubo majorado (três vezes) e coação no curso do processo. A sentença foi proferida na semana passada (em 24 de setembro), e o réu, que já estava detido, permaneceu preso para iniciar o cumprimento da pena.
Áudio do promotor de Justiça André Luiz Querino
Segundo a denúncia, na tarde de 25 de novembro de 2021, em via pública da Vila Pasa, bairro do município de Matelândia, o condenado, em companhia de outros dois homens (um deles não identificado), abordou um veículo no qual estavam quatro pessoas e, mediante uso de um revólver, ameaçaram e assaltaram as vítimas, que se preparavam para carregar um ônibus com mercadorias oriundas do Paraguai. Durante o roubo, os autores efetuaram disparos contra uma das vítimas (um homem de 39 anos), subtraindo-lhe um celular e 37 aparelhos roteadores de internet. Como resultado do disparo, a vítima faleceu. O celular chegou a ser revendido, mas foi posteriormente recuperado.
Seis meses após o crime, em 27 de maio de 2022, o réu praticou o crime de coação, tentando impedir que o irmão da vítima colaborasse com a investigação policial. As ameaças foram enviadas por meio de mensagens de áudio.
