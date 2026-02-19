O Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Pato Branco, no Sudoeste do estado, ofereceu nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, denúncia pela prática de maus-tratos contra um homem acusado de jogar seu cão em um riacho da cidade. A denúncia aponta que os dois cachorros do investigado eram submetidos a maus-tratos de forma reiterada, sendo espancados com frequência. Além disso, o homem é acusado de não providenciar tratamento para um dos animais, que apresenta um tumor.
Áudio do promotor de Justiça Vitorio Alves da Silva Junior
Segundo a denúncia, por volta das 9 horas do dia 6 de fevereiro deste ano, o denunciado foi flagrado por vizinhos arremessando seu cachorro, conhecido como “Caramelo”, de uma ponte situada nas proximidades do bairro São João. O animal caiu em um riacho de forte correnteza, mas não foi arrastado pela água, pois caiu em uma área próxima à margem com vegetação e conseguiu subir o barranco que levava de volta à estrada.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o cachorro sem lesões aparentes. Durante as buscas, os policiais localizaram também outra cadela pertencente ao denunciado, conhecida como “Lobinha”, que apresentava diversas lesões, posteriormente diagnosticadas como decorrentes de tumor venéreo transmissível, sem que tivessem sido adotadas medidas adequadas para o tratamento da doença. Houve ainda relatos aos policiais de que os animais eram rotineiramente espancados pelo dono, mediante pontapés. O homem está preso preventivamente.
