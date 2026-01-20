Em Prudentópolis, no Sudeste do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, ofereceu denúncia criminal contra dois homens, de 28 e 26 anos, pelo homicídio de uma criança de oito meses (filha de um dos denunciados), uma tentativa de feminicídio e dez tentativas de homicídio, inclusive contra crianças. Os crimes ocorreram em 27 de dezembro último, na localidade de Terra Cortada, zona rural do município.
Conforme a denúncia, o homem de 26 anos, inconformado com o término do relacionamento com uma das vítimas, dirigiu-se de madrugada à residência onde ela estava dormindo, na qual estavam outras dez pessoas, incluindo crianças. Portando armas de fogo, os dois invadiram a casa e atiraram contra as vítimas, que fugiram, pulando as janelas e embrenhando-se na mata, onde foram perseguidos pelos criminosos.
A denúncia aponta também os crimes de porte de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo de uso permitido, ameaça contra mulher em âmbito doméstico e fraude processual.
O caso está sob segredo de justiça por envolver vítimas crianças.
