Em Terra Boa, no Centro Ocidental do estado, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia criminal por feminicídio e homicídio qualificado contra um policial militar de 31 anos. O crime ocorreu na madrugada de 31 de janeiro último, quando o denunciado invadiu a residência da ex-companheira e efetuou 17 disparos de pistola contra ela e seu companheiro.

Áudio do Promotor de Justiça Vinícius Bento Galli

No caso do homicídio, a denúncia aponta as qualificadoras de motivo torpe (ciúmes e sentimento de posse do autor em relação à ex-mulher) e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A mulher, de 30 anos, deixou dois filhos, de 11 e 7 anos, sendo o mais novo filho do denunciado.

Além da condenação pelos crimes conforme as penas previstas na legislação, o MPPR requereu o pagamento de indenização de R$ 100 mil para os familiares de cada uma das duas vítimas.

Processo 0000166-90.2026.8.16.0166

