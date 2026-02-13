Em Terra Boa, no Centro Ocidental do estado, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia criminal por feminicídio e homicídio qualificado contra um policial militar de 31 anos. O crime ocorreu na madrugada de 31 de janeiro último, quando o denunciado invadiu a residência da ex-companheira e efetuou 17 disparos de pistola contra ela e seu companheiro.
Áudio do Promotor de Justiça Vinícius Bento Galli
No caso do homicídio, a denúncia aponta as qualificadoras de motivo torpe (ciúmes e sentimento de posse do autor em relação à ex-mulher) e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A mulher, de 30 anos, deixou dois filhos, de 11 e 7 anos, sendo o mais novo filho do denunciado.
Além da condenação pelos crimes conforme as penas previstas na legislação, o MPPR requereu o pagamento de indenização de R$ 100 mil para os familiares de cada uma das duas vítimas.
Processo 0000166-90.2026.8.16.0166
