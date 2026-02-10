Emicida traz turnê inspirada nos Racionais MC's para Curitiba

Tem coisas que só um fã é capaz de fazer para agradecer ao seu ídolo pelo que ele representa. O disco “Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores”, onde o artista recria a obra dos Racionais MC’s com sua própria narrativa, nasceu exatamente dessa admiração sincera. Agora, esse trabalho ganha vida em sua forma mais envolvente: o show ao vivo. O rapper paulista anuncia a “Emicida Racional MCMV Tour“, concebida pela Cecropia e realizada pela 30e, com apresentação do Itaú.

A estreia acontece no final de abril em São Paulo, mas os curitibanos já podem se preparar: a turnê chega à capital paranaense no dia 27 de junho, em apresentação única no Igloo Super Hall (R: Dino Bertoldi, 740), a partir das 21h. E você já pode garantir seu ingresso.

As entradas estão disponíveis pelo site www.eventim.com.br e na bilheteria oficial do Hard Rock Café Curitiba (R: Buenos Aires, 50), que funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h (fechada aos finais de semana e feriados). Os valores variam de acordo com o setor: PISTA – R$105,00 (inteira) ou R$52,50 (meia-entrada) e ÁREA VIP – R$225,00 (inteira) ou R$112,50 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, idosos acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência e pacientes oncológicos. Tem também o Ingresso Solidário: quem doar 1kg de alimento não-perecível ganha 40% de desconto sobre o valor da inteira. As doações serão entregues na entrada do show e destinadas a entidades cadastradas. Atenção: promoções não são cumulativas com descontos previstos por lei, e os valores podem mudar sem aviso prévio.

Mas você sabe o que significa MCMV? Além de ser o acrônimo do álbum “Mesmas Cores & Mesmos Valores”, o nome da turnê faz uma referência super criativa ao ano de 1905 em algarismos romanos – quando Albert Einstein publicou a Teoria da Relatividade. Assim como o cientista alemão revolucionou a física ao mostrar que tempo e espaço são relativos ao observador, Emicida vai trazer esse conceito para o palco, propondo uma experiência única e pessoal – verdadeiramente de fã para fã. Segundo o artista, esse show estabelece um novo conceito do que deve ser uma apresentação de “rep” (com E mesmo, fazendo referência a “ritmo e poesia”).

Com direção musical do próprio Emicida, produção musical de Fejuca e coprodução de Damien Seth, o espetáculo vai passear pelo repertório do novo disco, com faixas como “Finado Neguim Memo?” e “Us Memo Preto Zica”, além de trazer músicas de outras fases da carreira do rapper, desde sua primeira mixtape “Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, até que Eu Cheguei Longe…” (2009) até o celebrado “AmarElo” (2019).

“Conseguimos fazer um álbum incrível e, embora o resultado final seja fantástico, o que vivenciamos no estúdio foi transcendental. Mas nas gravações é uma experiência intimista, para poucos e, justamente por ser dessa forma, permite tanta sensibilidade. O que pretendemos fazer com esse espetáculo é levar ao palco esse nível de emoção. Mais do que uma analogia divertida com a Teoria da Relatividade, queremos que essa equação seja parâmetro para alcançar o máximo que um MC pode ser no palco e elevar isso ao quadrado. É igual a um MC ao quadrado. Por meio dessa premissa e, com ela, vamos passear por toda a jornada a partir da sabedoria e da técnica de hoje. Novos arranjos, novas interpretações, mas com o mesmo propósito. A ‘Emicida Racional MCMV Tour’ nos desafiou a olhar para tudo que já fizemos no palco e ir além!”, diz Emicida.

O show da MCMV Tour é a forma que Emicida encontrou para dar seu “muito obrigado” aos Racionais MC’s e aos mestres que vieram antes. Uma jornada onde começo, meio e fim se misturam – afinal, tempo e espaço são mesmo relativos.

Serviço

EMICIDA RACIONAL MCMV TOUR

Realização tour: 30e

Relização local: Prime

QUANDO: 27 de junho de 2026 (sábado)

LOCAL: Igloo Super Hall (R: Dino Bertoldi,740, Tarumã)

HORÁRIO: Abertura: 18horas | Início do show: 21horas

VALORES: a partir de R$52,50 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

VENDAS ONLINE: www.eventim.com.br . Para compras pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento.

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 16 anos. Menores de 18 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)