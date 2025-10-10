La segunda ronda de la última fase de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 arranca con duelos que comienzan a perfilar a los equipos que podrían conseguir su pase directo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora y Telemundo Universo con narración en español. En inglés, el partido estará disponible en CBS Sports Network, Golazo y Paramount+, según informó Concacaf.
Guatemala llega a este compromiso tras empatar ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández. El delantero Óscar Santis marcó el único tanto de los guatemaltecos al minuto 35, aunque Éric Davis igualó rápidamente para los locales.
Surinam, por su parte, dio el golpe en el Grupo A al vencer 2-1 a El Salvador en septiembre. Con ese resultado, los surinameses se colocaron como líderes del grupo con cuatro unidades, seguidos por La Selecta con tres.
Aunque aún no se han confirmado las alineaciones oficiales, las formaciones tentativas serían las siguientes:
Surinam: E. Vaesse, L. van Gelderen, R. Balker, S. Pinas, D. van der Kust, J. Boetius, K. Paal, S. Becker, J. Lonwijk, R. Margaret y G. Vlijter.
Guatemala: N. Hagen, J. Ardón, J. Pinto, N. Samayoa, J. Morales, A. Herrera, J. Franco, J. Rosales, R. Muñoz, O. Santis y A. Ordoñez.
La tabla de clasificaciones de los tres grupos queda de la siguiente manera (hasta el 8 de octubre):
Grupo A
Grupo B
Grupo C