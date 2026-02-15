Encuentran a menor que se extravió en el Centro de Monterrey- Grupo Milenio

Monterrey, Nuevo León /
En el marco del operativo de seguridad desplegado por las festividades de San Valentín, oficiales de la policía de Monterrey lograron la pronta localización de una niña de siete años que se había separado de su madre mientras realizaban compras en el primer cuadro de la ciudad.
El suceso tuvo lugar en la zona comercial de Colegio Civil, uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes debido a las compras de última hora por el Día del Amor y la Amistad. Tras un breve descuido entre las calles 5 y 15 de Mayo, la menor perdió el contacto visual con su madre.
Los oficiales notificaron a la central de radio para activar la búsqueda, por tal motivo se coordinó un despliegue por las calles aledañas para identificar a la pequeña.
Alrededor de las 13:00 horas, la niña fue hallada sin contratiempos en el cruce de las calles Modesto Arreola y Juan Méndez.
Tras confirmar que la menor se encontraba en perfectas condiciones, los elementos de la policía de Monterrey facilitaron el reencuentro. La familia, proveniente del municipio de Salinas Victoria, agradeció la intervención de los uniformados antes de retirarse del lugar.
grt