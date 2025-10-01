As cenas do velório e do enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em “Vale tudo”, que irão ao ar na próxima semana, foram gravadas nesta segunda-feira (29) no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio. Nos bastidores, o clima passou longe da tristeza. Carolina Dieckmmann, a intérprete de Leila, surgiu sorridente em cliques ao lado de Alexandre Nero (Marco Aurélio), Cauã Reymond (César) e Ricardo Teodoro (Olavo).
Enterro de Odete Roitman em ‘Vale tudo’ tem caixão fechado e clima tenso entre Leila e Marco Aurélio
