As cenas do velório e do enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em “Vale tudo”, que irão ao ar na próxima semana, foram gravadas nesta segunda-feira (29) no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio. Nos bastidores, o clima passou longe da tristeza. Carolina Dieckmmann, a intérprete de Leila, surgiu sorridente em cliques ao lado de Alexandre Nero (Marco Aurélio), Cauã Reymond (César) e Ricardo Teodoro (Olavo).

