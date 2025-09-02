O MP no Rádio traz nesta edição um tema bastante importante e que afeta muita gente, especialmente as pessoas casadas ou em uma união estável: a divisão de bens quando o relacionamento acaba. A entrevistada é a promotora de Justiça Yara Raquel Faleiros Guariente, do Ministério Público do Paraná, que explica como funcionam os regimes de bens mais comuns, do que entra na conta quando se inicia um processo de divisão (bens imóveis, joias e até dívidas), de como fica isso quando há filhos e outras questões.
Leis – O programa da semana passada falou da importância das leis e do quanto esses dispositivos interferem diretamente na vida de todos, com entrevista do promotor de Justiça Bruno Fanchin, do MPPR.
