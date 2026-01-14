O MP no Rádio fala nesta edição sobre o uso de tecnologia por crianças e adolescentes, especialmente no caso de telas, como celulares e tablets e notebooks. O entrevistado é o neuropediatra Camilo Vieira, que é mestre em medicina e saúde pela Universidade Federal da Bahia e que esteve recentemente em um evento realizado no Ministério Público do Paraná para falar sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. Durante a conversa ele fala dos riscos da exposição desse público às telas, de consequências disso que já vêm sendo observadas por médicos e de alternativas para os pais e para o poder público para lidarem com esse desafio.
Barulho – Na semana passada o programa tratou de um problema comum neste início de ano, em razão das férias e do verão: a perturbação do sossego e a poluição sonora. A entrevistada foi a Promotora de Justiça Carolina Dias Aidar, do MPPR, que atua no Litoral, em Matinhos.
Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.
Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa – produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná – também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.
Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.