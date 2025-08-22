Uma jovem de Quarto Centenário, que estuda em Goioerê, procurou a Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência por assédio sexual contra um motorista que trabalha no transporte de estudantes.
A jovem relatou que recebeu uma mensagem do motorista, dizendo que tinha “sonhado com ela”. A moça disse que por ser uma pessoa conhecida, perguntou como foi o sonho, e ele então teria respondido que no sonho ele a estava beijando e “fazendo outras coisas”.
A moça disse que se sentiu “intimidada e desconfortável” com a iniciativa do motorista, e com receio, pois é a última pessoa a descer na linha feita por ele. A partir desse dia ela passou a descer um ponto antes. Ela disse também que em outra ocasião esse mesmo motorista pediu que ela se sentasse mais perto dele, o que aumentou o seu receio.
No boletim de ocorrência a jovem pede providências das autoridades policiais e também da Prefeitura de Quarto Centenário. O motorista já teria sido afastado dessa função.
Fonte: GoioNews