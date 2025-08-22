O ether (ETH), moeda nativa da rede Ethereum, voltou a se recuperar nesta quinta apesar da cautela nos mercados de risco antes do aguardado discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta sexta no simpósio de Jackson Hole, no Wyoming. Já o bitcoin (BTC) é negociado com leve baixa, oscilando na casa de US$ 114 mil.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas tiveram mais um dia de fortes resgates, no quarto dia seguido de fluxo negativo. Segundo a Bloomberg, os ETFs cripto perderam US$ 1,9 bilhão nesses quatro dias, com investidores reduzindo exposição ao segmento de ativos digitais. Na quarta-feira, os ETFs de bitcoin à vista tiveram saídas líquidas de US$ 315,9 milhões, segundo o Farside. Já os ETFs de ether tiveram resgate líquido de US$ 240 milhões.
Maior das criptomoedas, o bitcoin chegou a ser negociado a US$ 112.460, menor valor em duas semanas com a piora nos ativos de risco. Já o ether recuou para até US$ 4.118, nível mais baixo desde 8 de agosto.
Segundo a Bloomberg, as negociações com opções mostra que os traders estão adotando posições mais defensivas em meio a dúvidas quanto ao futuro da política monetária americana e seu impacto na precificação de ativos de risco. A relação “put-call” para contratos de 22 de agosto saltou para 1,33 na Deribit, a bolsa de derivativos, com US$ 3,8 bilhões em opções de bitcoin vencendo.
Os contratos mais negociados são de “puts” (opção de venda) de US$ 110 mil, sinalizando preocupação com uma retração no curto prazo, à medida que os traders buscam proteção contra quedas. “O que a relação put-call indica é que, dada a alta expectativa de cortes de juros em setembro, o mercado está mais sensível ao risco de Powell soar ‘hawkish’ [duro] do que dovish [suave]”, disse Peter Chung, chefe de pesquisa da Presto.
“As oscilações do mercado nos últimos dias são resultado do posicionamento dos investidores para um resultado incerto do discurso de Powell.”
Perto das 10h20 (horário de Brasília), o bitcoin operava com baixa de 0,1% nas últimas 24 horas, negociado a US$ 113.226, conforme dados do CoinGecko. Em reais, o bitcoin apresentava desvalorização de 0,1% a R$ 621.541, de acordo com valores fornecidos pelo Cointrader Monitor. Já o ether, moeda digital da rede Ethereum, tinha alta de 2,0% a US$ 4.259. O valor de mercado somado de todas as criptomoedas do mundo atualmente era de US$ 3,91 trilhões.
Para André Franco, CEO da Boost Research, o bitcoin se recuperou das mínimas de duas semanas por conta de uma leve melhora no apetite por ativos digitais, em meio a ampla liquidez e leve enfraquecimento do dólar. “A expectativa de curto prazo para o BTC é moderadamente positiva, já que recuperação recente indica que os investidores seguem atentos a ativos de risco, apesar do ambiente de cautela. A estabilidade do dólar e a ausência de novos choques macroeconômicos contribuem para um cenário que pode sustentar o bitcoin acima dos níveis recentes, especialmente se houver maior clareza caso o discurso de Powell adote um tom mais dovish”, disse.