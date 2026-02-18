Ex-companheiro é conduzido à delegacia após ameaças em frente à residência da vítima no bairro Neva

Uma ocorrência de ameaça com base na Lei Maria da Penha foi registrada nesta terça-feira (17), no bairro Neva, em Cascavel.
Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 31 anos foi até a residência da ex-companheira e passou a ameaçá-la. O casal já estava separado há algum tempo, e o indivíduo atualmente encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica, passando seus dias na rua.
A vítima temendo pela sua integridade física, acionou as forças de segurança, que de imediato se deslocou ao endereço. O homem foi localizado próximo à residência e abordado pelos policiais.
Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil por ocasião da ameaça e permanece à disposição do Poder Judiciário para as demais medidas cabíveis.