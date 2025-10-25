Lucas Pratto ‘virou herói’ da vitória do Flamengo na final da Libertadores 2019
A final da Libertadores 2025 será em Lima, no Peru. A última vez em que a cidade recebeu a decisão continental foi em 2019, com o Flamengo virando sobre o River Plate (ARG) nos minutos decisivos. A reação rubro-negra começou após falha de Lucas Pratto, atacante do time argentino na época, que terminou no primeiro gol de Gabigol.
Em recente entrevista, o ‘Urso’, como é conhecido na Argentina, contou detalhes do lance que colocou o Flamengo vivo no jogo e rechaçou a fama de vilão. Afinal, segundo o atacante, a culpa não pode ser dele pelo empate depois de perder a bola longe da meta do goleiro Armani.
O QUE DISSE LUCAS PRATTO?
— Eu não vi nunca o Montiel (para tocar a bola). Eu olhava para todos os lados, pois não queria errar. Olhei para todos os lados, buscando, olhei para a esquerda, primeiramente. Precisava terminar a jogada, não queria ir para trás. Quando eu ia finalizar o lance, aí vem o Arrascaeta e toma a bola. Só me restava correr, correr, correr e termina em gol —, disse Pratto, em entrevista recente ao portal ‘El Impacto’.
— Nunca voltei a ver a final, nunca vi o lance, também nunca vi o segundo gol. Depois da partida, passei mal, chorei muito. Estamos acostumados a ver zagueiros sendo culpados quando erram, mas eu sou atacante, perdi a bola a 70 metros do gol e me culpam por perder a bola —, acrescentou.
RECORDAR É VIVER, NAÇÃO?
No dia 23 de novembro de 2019, Rafael Santos Borré abriu o placar para o River Plate. Porém, aos 43 minutos do segundo tempo, no erro de Pratto, Arrascaeta armou o contra-ataque, acionou Bruno Henrique e recebeu de volta. O uruguaio achou Gabigol na área, e o atacante empatou.
Logo depois, aos 46 minutos, Diego Ribas fez lançamento longo, o zagueiro Pinola falhou e Gabigol virou o jogo de forma espetacular, garantindo o bicampeonato da Copa Libertadores da América para o Flamengo, em Lima. Agora, o sonho do tri passa pela capital peruana.
ONDE SERÁ A FINAL DA LIBERTADORES 2025?
A grande decisão deste ano será em Lima de novo. Porém, para chegar lá, o Flamengo precisa passar pelo Racing na quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília). Antes, porém, o Rubro-Negro encara o Fortaleza, pelo Brasileirão, neste sábado (25).