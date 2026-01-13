Socorristas do Siate e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã desta terça-feira (13) para atender uma ocorrência em uma empresa localizada na Rua da Pedreira, às margens da BR-277, em Cascavel, após a explosão.
No local, atuam equipes do Siate, médico, oficial de área e um caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate) do Corpo de Bombeiros, que realizam o atendimento da situação e os procedimentos de segurança. Como medida preventiva, a empresa foi evacuada logo após o incidente.
Até o momento, não há confirmação de pessoas feridas em decorrência da explosão. As equipes permanecem no local para avaliação da situação.
As causas da explosão ainda não foram divulgadas.
Em breve mais informações.