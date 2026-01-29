Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (28/01)
ADELAIDE MARIA MANN, 68 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OSCAR BERNARDO MANN e HILDEGARD MULLER MANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 27/01/2026.
ALICE DE SOUZA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO AFFONSO FERNANDES. Filiação: JOAQUIM GALDINO DE SOUZA e ANDREZA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ANA IVONE ZONATO MIOLA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO ANTONIO MIOLA. Filiação: PAULO ZONATO e BRIGIDA CULPI ZONATO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: JOCELI APARECIDA MAESTRELLI DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO BENTO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
CRISTINA LUIZA KNAUT, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CARLOS KNAUT. Filiação: ANTONIO ARNALDO DOS SANTOS e DIVANIR AZAILDE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
DIONICE APARECIDA DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOAO ALMIR MARTINS DOS SANTOS e ANA TESSARI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROSA MARIA HELENA GONCALVES CAVALCANTE. Filiação: MANORL GOMES CAVALCANTE e ANGELA RIBEIRO CAVALCANTE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
HELIA GUERINO FARINHA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIO LOPES FARINHA. Filiação: AUGUSTO GUERINO e IZAURA CRUZ QUERINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
IDOIR MEZACASA, 65 ano(s). Profissão: CHURRASQUEIRO. Cônjuge: SUZETE DE MELLO MIRANDA MEZACASA. Filiação: ANTONIO MEZACASA e ROSALINA MEZACASA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
JOEL ALVES GOUVEIA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELENA ROSA DE MOURA GOUVEIA. Filiação: DOMINGOS BORGES GOUVEIA e LAZARA ALVES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
JUAREZ BUENO FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: VERA LUCIA BIZETTO BUENO FERREIRA. Filiação: HASTINFILO BUENO FERREIRA e ELVIRA MENDES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
LUIZ SADI DE QUADROS, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: SANDRA MARA DE FATIMA DE QUADROS. Filiação: VERGINIA DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
LUIZA SCHUH, 1 ano(s). Filiação: DANIEL SCHUH e DEISY PAULA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 28/01/2026.
MARIA LUCIA DUDA PRIZYBICIEN, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL PRIZYBICIEN. Filiação: JOSE DUDA e ANA DUDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
MERCEDES HAMMERSCHMIDT, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL HAMMERSCHMIDT e FRANCISCA WEIL HAMMERSCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
PAULO BARAO, 94 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARIA CAROLINA TABORDA BARAO. Filiação: BRASILIO BARAO e TECLA BARAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 28/01/2026.
PAULO ROBERTO ESPINOLA LEINIG, 77 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: NELCI BUENO LEINIG. Filiação: ACYR SIMAS LEINIG e CLOTILDE ESPINOLA LEINIG. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
PERI DA COSTA TRINDADE, 85 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARLENE DA GLORIA VIEIRA TRINDADE. Filiação: MANOEL GONCALVES TRINDADE e ONDINA DA COSTA TRINDADE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/01/2026.
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IRINEU PEREIRA DA SILVA e MADALENA LEONARDO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 28/01/2026.
TERUKO ODA, 97 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FUMIO ODA. Filiação: SAKO WATANAVE e MASINO WATANAVE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/01/2026.
