Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (03/11)
ADELAR MEDEIROS, 61 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MIRIAN LUCIA CELLA MEDEIROS. Filiação: SARAPIAO ALVES DE MEDEIROS e CARMELINDA ALVES PINHEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CARLOS EDUARDO VALMIR DOS SANTOS e SANDRA MADUREIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 02/11/2025.
CARMEN BRANDAO CORREA, 93 ano(s). Filiação: ANTONIO BRANDAO e JULIA MARTINS BRANDAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
CLAUDINEI CARVALHO, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR MONTAGEM. Filiação: OSWALDO CARVALHO e ANITA FERREIRA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
DIVANIR ROCHA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: EUGENIO JOSE DE SOUZA. Filiação: DINARTE ALVES DA ROCHA e SEBASTIANA SILVA ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
EDSON RODRIGUES CORREA, 71 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: JOAQUIM RODRIGUES CORREA e BATISTINA DOS SANTOS CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
FERNANDO PILAT, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELISIANE BORTOLOTE PILAT. Filiação: LAERCIO ROGERIO PILAT e JANICE BRIXI PILAT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
GISELIA ELISA AYALA OSCARIZ, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELVA CONCEPCION AYALA OSCARIZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 02/11/2025.
GUSTAVO LUIZ FERREIRA ALVES, 31 ano(s). Filiação: CEZAR LUIZ MARINHO ALVES e SIMONE FERREIRA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
HOSANNA APPARECIDA NASCIMENTO DE MENDONCA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERSON BRAGA DE MENDONCA. Filiação: RAIMUNDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO e JULIA CARVALHO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
JOAO LUCIANO, 75 ano(s). Cônjuge: ADELIA CALISTO LUCIANO. Filiação: BENTO LUCIANO e FRANCISCA DA SILVA LUCIANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
JOSE SANTANA, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA SIRLENE DE PAIVA SANTANA. Filiação: DOMINGOS BATISTA DE SANTANA e MARIA OZANA DE SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PACHECO, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCI APARECIDA BAPTISTA PACHECO. Filiação: ERASMO FRANCO PACHECO e CAROLINA MARIA PACHECO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
MARIA MURYN SKRZYPIEC, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL SKRZYPIEC. Filiação: JOAO MURYN e ANASTACIA MURYN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARIAM HAJAR, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ABDUL RAHMAN MAHMOUD TRAYA. Filiação: AHMED SAID e AMNA ABBAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARINA TORRES DA CRUZ MACHADO, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DIRCEU MACHADO. Filiação: SALVIANO JOSE DA CRUZ e JORGINA BALDINA TORRES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
MEIRELIZA CASAGRANDE, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS RAMOS. Filiação: DORIVAL JOSE CASAGRANDE e ANA CALABREZ CASAGRANDE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
NELSON KUMMER FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ROSANGELA NASSAR KUMER. Filiação: PEDRO BENJAMIM KUMMER e SEBASTIANA FERREIRA NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
PERICLES CEZAR DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: NERCI WIEIRA DE ALMEIDA. Filiação: VIRGILIO MANOEL DE ALMEIDA e BRIOLINDA CEZAR DE ALMEIDA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
RINALDO CARVALHO DE JESUS, 54 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SEPARADO. Filiação: HERNANI PEREIRA DE JESUS e MARILENE CARVALHO DE JESUS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
ROSMAR BARCELLOS, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA DE LOURDES BARCELLOS. Filiação: JOSE QUEIROZ DE BARCELLOS e MARIA BARCELLOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
ROSY TERESINHA GABARDO, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: RAYMUNDO GABARDO e ANTONIA GABARDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
SANDRA MARISA SOARES PIMENTEL CALCADA, 54 ano(s). Profissão: CHEFE SEÇÃO. Cônjuge: ANA PAULA MACHADO SOARES. Filiação: JORGE CAROLINO AFONSO CALCADA e MARIA JOSE FERRAZ SOARES CALCADA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
TEREZA DE JESUS RAMOS PENTER, 90 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: FELICIO PENTER. Filiação: MARIA DE LOURDES RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
WILMAR TURCO, 70 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: WILLIAN DEODORO TURCO e MARIA ORIETA PADUANO TURCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/11/2025.
ZENAIDE SCHMICHECK, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO SCHATZMANN. Filiação: DACIO SCHATZMANN e DONATILIA DA COSTA SCHATZMANN. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO / SANTA CATARINA, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
