Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (19/01)
ALICE NICOLINO, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EUCLIDES TEIXEIRA. Filiação: VICENTE NICOLINO e VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ALVARO WENDHAUSEN DE ALBUQUERQUE, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANNA MARIA GARDOLINSKI DE ALBUQUERQUE. Filiação: ALVARO DE ALBUQUERQUE e NAIR WENDHAUSEN DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ANADIR BETINARDI CORDEIRO, 81 ano(s). Filiação: ANTONIO BETINARDI e NILDA DALPRA BEITNARDI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
CICERO APARECIDO CAMPOS, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: PEDRO CAMPOS NETTO e ANA APARECIDA MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
CONRADO PRUST, 81 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: RICARDO PRUST e ESTER PRUST. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE – PORTO UNIAO, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 19/01/2026.
EDSON LUIZ VIANA DE JESUS, 59 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: EZOEL LUIZ VIANA DE JESUS e NEIDE JOSE DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
ELIANE SANTINA DO ROCIO GASPARIN CONCEICAO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIANE SANTINA DO ROCIO GASPARIN CONCEICAO e ARIOVALDA GUIMARAES GASPARIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ELIAS SANTOS EVARISTO, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CASARIO APARTECIDO HERCULANO HEVARISTO e TATIANA LUCCAS DOS SA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
EVANI LAGROTERIA, 81 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: AGOSTINHO LAGROTERIA e JONADIR PEDROSO LAGROTERIA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 19/01/2026.
FATIMA DE QUADROS NETO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO FERREIRA DE QUADROS e LIZI ZAIDAN DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ILHA SHUMIKO HIRASHIMA, 89 ano(s). Cônjuge: TUTOMU HIRASHIMA. Filiação: KOZIRO OKUYAMA e SENO OKUYAMA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
JOAO JOSE PELLANDA, 83 ano(s). Filiação: CARLOS PELLANDA e MARIA ELSA JOAI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
JOAQUIM FURQUIM PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROSE MARIA PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO FURQUIM PEREIRA e SEBASTIANA MARIA TERESA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
JORIEDSON RIBEIRO MONTEIRO, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO MOREIRA MONTEIRO e MARIA DE FATIMA RIBEIRO MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 24 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
JOSE RONALDO XAVIER, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ANA LUCIA DOS SANTOS XAVIER. Filiação: JOSE PEDRO VIEIRA XAVIER e MARIA JOSE DOS SANTOS XAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 19/01/2026.
KENIA DO ROCIO BONTORIN ZIMANN, 60 ano(s). Cônjuge: PAULO ROBERTO ZIMANN. Filiação: AIRTON AUGUSTO SOARES e ARACI CECON RIBEIRO BONTORIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
LEO FABRICIANO SENN, 94 ano(s). Filiação: GUILHERME SENN e ELSA STUBER SENN. Sepultamento: MUNICIPAL, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 19/01/2026.
LIBERALINA ROZENDO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANALICIO LUIZ DA SILVA. Filiação: JOSE ROZENDO DOS SANTOS e MARIA ALICE DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
MARCELO SPRADA DE LARA, 37 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO SPRADA DE LARA e LIDIA TEREZINHA SPRADA DE LARA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
MARCO AURELIO GARCIA, 47 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARCIA CRISTINA DA SILVA. Filiação: ISABEL GARCIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 09:13h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
NEUSA FUGA FIALHO, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DOMINGOS FUGA e LUNA CERATO FUGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
RYAN HENRIQUE JEUDI, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GESNER JEUDI e ROSEMENE MONDESTIN. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
SEBASTIANA DO NASCIMENTO SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO e MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 19/01/2026.
SILVANA OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: PAULO FURLAN. Filiação: SEBASTIAO HENRIQUE DE OLIVEIRA e GENI DA FONSECA OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
SUELLEN MATIAS GONCALVES, 35 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: SILVINO DOS SANTOS GONCALVES e ELIZABETH MATIAS DA SILVA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
ZELIA ASSAD, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERME CONSTOMINSKI ALVES e ALAYDE SIQUEIRA MENDES ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
