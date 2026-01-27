Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (26/01)
ANALIA CENTENARO VALENZA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CRISTIANO CENTENARO e RITA MENEGATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
APARECIDA ROMUALDO DA COSTA, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: AVELINO ROMUALDO DA COSTA e SEBASTIANA GERALDA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
ARIANNE DOS SANTOS WISNIEVSKI, 48 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: EDUARDO WISNIEVSKI SOBRINHO e NEUZI DOS SANTOS WISNIEVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
BERNADETE DOBRANSKI, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: RICARDO DOBRANSKI e FRANCISCA SCHULTZ BOBRANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
DANILO BOURSCHEID, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: IVETE TERESINHA CARVALHO BOURSCHEID. Filiação: JOSE BOURSCHEID e MARIA OSVALDINA MACHRY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
DIONATAN HENRIQUE BERTOLETTE, 36 ano(s). Profissão: CHEFE PRODUÇÃO. Filiação: HELCIO ANTONIO BERTOLETTE e MARIA ODETE BINIARA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
DOUGLAS OALYSSON DO NASCIMENTO, 34 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: RONALDO DO NASCIMENTO e MARLY NENEMANN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
EDINALDO APARECIDO GENTIL, 52 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: FATIMA MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOAO MARIA GENTIL e SEBASTIANA GENTIL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
ELISABETE APARECIDA WIZENFFAT, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO WIZENFFAT e LUZIA RAMOS WIZENFFAT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
EZEQUIEL DAMASO DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOANIL DAMASO DOS SANTOS e DELFINA DO NASCIMENTO SANTOS. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
FLAVIO DE ANDRADE NETO, 46 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: GISLAINE APARECIDA DE ANDRADE. Filiação: DARCI DE ANDRADE e LEONI CRISTINA DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
FRANCKELINO VENITE, 81 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: APARECIDA LEONICE PIVETA VENITE. Filiação: MARIA ANA VENITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
GERALDO PAIXAO DE PAIVA, 47 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: JOSE PAULINO DE PAIVA e MARIA JOAQUIM PAIXAO DE PAIVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
JOSE NUNES DE PROENCA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CASTURNA NUNES DE PROENCA. Filiação: LAU NUNES DE PROENCA e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
LEANDRO AUGUSTO SAVISKI, 42 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ELOIR SAVISKI e MARIA JULIA BARAO DE SOUZA SAVISKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
LENIR NASCIMENTO, 59 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SEBASRIAO LAURENCO NASCIMENTO. Filiação: GLORIA VERDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 26/01/2026.
MAICON AUGUSTO ROCHA DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: PAMELA KERSCNBAUMER. Filiação: SEBASTIAO ROCHA DOS SANTOS FILHO e HELENA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
MARIA DE LOURDES FERNANDES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALTAIR FERNANDES. Filiação: JOAQUIM PINTO e LAUDELINA LISBOA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
MARIA VISTORIA GONCALVES DA SILVA, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: IVANO CARLOS ALMEIDA SILVA e ANA LIVIA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
MARLY BARBOSA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS e MARIA AUGUSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
NEI JACKSON DA SILVA, 21 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ELIANE APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
REINALDO PEYERL, 77 ano(s). Filiação: ANA LUCIA PEYERL e MARIA DA COSTA PEYERL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
ROSA HISAMI IIDA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOSHIHIDE. Filiação: TOKITI WOJITANI e TOMINO WOJITANI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
ROSELANE ALMEIDA LEAO MORAIS E SILVA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO MORAIS E SILVA. Filiação: OTAVIANO PERIEIRA LEAOA e MARIA DE LOURDES ALMEIDA LEAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
THIAGO VICENTE BROETO, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Filiação: NORBERTO BROETO e MARIA DAS GRACAS BROETO. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
