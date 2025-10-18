Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17/10)
ABILIO GOMES, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: AURORA LOPES DA SILVA. Filiação: DIOMIRO GOMES DA SILVA e ERIAS MARIA CORDEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ALCINA LEME DE SIQUEIRA CARBONAR, 95 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: CESAR LAMENHA DE SIQUEIRA e SARAH LEME DE SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ALFREDINA GOMES, 92 ano(s). Filiação: EDUARDO GOMES DE ASSIS e JUSTILINA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 18 de outubro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ALICE ARMINDA SCHERNER, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILMAR RAUL SCHERNER. Filiação: DAVID SCHERNER e PAULICA SCHERNER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
APARECIDA SHILDREY BUSCARONS, 85 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: BRASILIANO BUSCARONS e FERMINA DE OLIVEIRA BUSCARONS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
AUREA SOUZA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL SOUZA e ANA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 18 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
BENEDITA RODRIGUES PAIVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELZAMANN CAVALCATE DE MORAES. Filiação: ERONILDES LAMEIRA PAIVA e CERES RODRIGUES PAIVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 18 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
DORIVAL BRAZ SLOMPO, 92 ano(s). Cônjuge: MARIA DIVANETE ERCOLE SLOMPO. Filiação: JOAO SLOMPO e ERNESTINA SEGURO SLOMPO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 18 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
EMIDIO PEREIRA DO VALE, 76 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: AGOSTINHO PEREIRA DO VALE e ELZA PEREIRA MACIEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
GENIVAL BARBOSA DO NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO e OVIDIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
GERSON JOSE ZIELLO, 43 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: INES ZIELLO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
JOAO MARIA DE LIMA, 75 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: IVONE CONTI. Filiação: BRASIO CORREIRA DE LIMA e ISAURA CARVALHO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
JOAQUIM TEODORO DE ASSIS, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ANTONIA DE ASSIS. Filiação: JOAO EVANGELISTA DE ASSIS e FRANCISCA TEODORO DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
JORGE GOMES DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: DULCE ZAMBONI DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA GOMES PADILHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
JOSE ANTONIO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANGELINA VARONI DA SILVA. Filiação: ARCELINO PEREIRA DA SILVA e VERONICA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
JOSE DANTAS DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IVANI SOARES DA SILVA. Filiação: ANTONIO DANTAS DA SILVA e ANISIA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 18 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
KAUAN CRISTIAN MARTINS, 23 ano(s). Filiação: IZABEL CRISYINA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
MAGALI BEATRIZ DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANOEL MESSIAS DE SOUZA e CONCEICAO DE OLIVEIRA SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MARCELO CARDOZO DO NASCIMENTO, 38 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO ALENCAR DO NASCIMENTO e NOEMIA CARDOZO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 18 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MARIA DOS ANJOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO BALDOINO DOS SANTOS e JOSEFA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 18 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ORDALINA BATISTA DA ROSA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BATISTA DE JESUS e MARIA SEBASTIANA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
PAULO SERGIO PALARO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EUCLIDES PALARO e INES JORGINO PALARO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
PEDRO FURMAN FILHO, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO FURMAN e MARIA FURMAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
ROSECLEIA COSTA, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO COSTA e LAIR INEIS COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
TEODOMIRO EULALIO VARELA NETO, 91 ano(s). Filiação: IZABEL MARIA AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 18 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
VALDIR LIMA DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO EULALIO DOS SANTOS e NADIR DOS SANTOS DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
WILSE WEINSCHITZ, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERICH MAX WEINSCHITZ e IDA ERNESTINA WEINSCHITZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 18 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
WIRZA MARQUES AMORIM, 83 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: JOSE MARQUES DOS SANTOS e MARIA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 17/10/2025.
YUKIE KANEKO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: KATSUYO KUSANO e KIYOMASA KUSANO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 18 de outubro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
