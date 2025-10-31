Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (31/10)
ADRIANO GUEDES MOREIRA, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) INGLÊS. Filiação: ARMANDO MORERIA e ANDREA GUEDES MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
ALTENIO VIEIRA DE GOUVEA, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: BRUNO VIEIRA DEGOUVEA e MARIA LIMA GOUVEA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
BRIGIDA VALE, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANGELO VALE e MARIA LEONARDI VALE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
CELSO JOAO FERREIRA BELLO, 71 ano(s). Cônjuge: LOURDES OLIVEIRA DA COSTA BELLO. Filiação: DIVA FERREIRA BELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
DONIZETE RAIMUNDO MEZENCIO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VILMA DE OLIVEIRA MEZENCIO. Filiação: MARIA DAS DORES MEZENCIO. Sepultamento: SAUDADE SÃO PAULO SP, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
ELIZEU HARTEMANN, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: GILDETE DANTAS HARTEMANN. Filiação: PEDRO HARTEMANN e MATILDE HARTEMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 1 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
ESMERALDA AUGUSTO DA SILVA, 80 ano(s). Filiação: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO e HONORINA CORADIM DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 1 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
FILOMENA MOREIRA BAPTISTA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MOREIRA BAPTISTA e PURCINA NUNES MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOAO MILTON CIPRIANO, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: AVELINO MANOEL CIPRIANO e ALICE FERMINA DE NEGREIROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOSE COCKE, 84 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: GERMANO COCKE e CATTARINA COCKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOSE ROBERTO PIETROBELLI, 73 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ALFREDO PIETROBELLI e MARIA ALESSI PIETROBELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 1 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 31/10/2025.
JOSILIANE TEIXEIRA, 61 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: AMADO TEIXEIRA e AURORA TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (31/10)
LEONILDA SITORSKI PACHECO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO SITORSKI e TEREZA SITORSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
MARIA DE JESUS TAVARES DE SOUZA, 50 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: FRANCISCO SARAIVA DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e MARIA DE NAZARE TAVARES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 31/10/2025.
MATEUS VICTOR DE SOUZA BUENO, 22 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: MATEUS DE SOUZA BUENO e IDALINA FOGACA DE SOUZA BUENO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
MAURO CESAR HATSCHBACH, 66 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: RITA DE CASSIA MILANI PUKA HATSCHBACH. Filiação: GERSON HATSCHBACH e DILMA TEREZINHA HATSCHBACH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
NABOR RONSSEN, 90 ano(s). Filiação: ANACLETO RONSS EN e MARIA SCOPEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 1 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
NERY MARTINS DE SOUZA, 80 ano(s). Filiação: MANOEL MARTINS DE SOUZA e DAVINA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
ODAIR GEBRESALASIE HENDRIX DE OLIVEIRA E SOUZA, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ODAIR CONCEICAO DE SOUZA e MARGARIDA DE OLIVEIRA E SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
OTALIA MENDES DE OLIVEIRA, 93 ano(s). Filiação: NORBERTO MARCELINO MENDES e ARVELINA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
PEDRINA MARIA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA. Filiação: JOSE BERTOLINO IGNACIO e FRANCISCA MARIA IGNACIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/10/2025.
REGINA CELI BERNERT, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RILANDINO MAGANHOTTI e ANITA MAGANHOTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 1 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 31/10/2025.
ROSANE DE FATIMA ALBINO PEREIRA, 53 ano(s). Filiação: ARLETE ALBINO PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 1 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 31/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (31/10)
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.