Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (04/11)
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: MARTINHO LUIZ DA SILVA FILHO e ARMERINDA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
ARNOLDO JOAQUIM DIAS, 88 ano(s). Cônjuge: IDA IRENE SCHNEIDER DIAS. Filiação: DURVAL FRANCISCO DIAS e JURANDIR GABRIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
CARLOS DOUGLAS REINHARDT, 88 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: SUELI ZAIDAN REINHARDT. Filiação: NOCA REINHARDT e MARIA DIVALINA REINHARDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
CASIMIRO WOLSKI, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO WOLSKI e PAULINA WOLSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
DIRCE MARCIANO RODRIGUES, 77 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: DOMINGOS SALVADOR RODRIGUES. Filiação: GERALDO MARCIANO DA SILVA e LOURDES ANTONIO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
ELIZABETE LOPES DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS LOPES DA SILVA. Filiação: ANTONIO BERNARDO DA SILVA e LEONOR FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
HERMELINDO RELEQUIAS DA SILVA, 104 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: BENVINDO RELEQUIAS DA SILVA e BENTA ANTINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
IRAIDES RIBEIRO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
IVO LENZI, 84 ano(s). Filiação: TICIANO JOSE LENZI e AMELIA LENZI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JANE COUTINHO DE FARIA, 61 ano(s). Filiação: ORLANDO COUTINHO DE LARA e MENAIDE ALMEIDA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JOAO ALVES STANISKI, 69 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: PAULINO ALVES STANISKI e MARIA DA GLORIA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JOAO BATISTA DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA BATISTA DA SILVA. Filiação: LORENCIO PEREIRA DOS SANTOS e ZEFERINA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JOSE DOMINGUES DE MORAES, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: FRANCISCA MORAIS. Filiação: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS e MARIA APARECIDA BENEDITA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JOSE MARIA MARTINS, 70 ano(s). Filiação: JOSE MARTINS FILHO e MARIA MOREIRA MENDES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JOSE OTAVIO DA SILVA JUNIOR, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE OTAVIO DA SILVA e GERALDA IDALINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JULIO CESAR PIRES CORREA, 72 ano(s). Cônjuge: VERA LUCIA BORN DE SIQUEIRA. Filiação: JOSE JACK PIRES CORREA e DULCINEA MEIRELLES CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
LAERTE CONVERSANI PIMENTEL, 86 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: ILDE MARILUZ DE LARA PIMENTEL. Filiação: JOSE ANTONIO PIMENTEL e PIERINA CONVERSANI PIMENTEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
LAERTES FRANCO BATTU, 39 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: DINARTE DE FARIAS BATTU e BRIGIDA FRANCO BATTU. Sepultamento: CEM DA ROSEIRA DE RIO NEGRO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
MANOEL VITAL DA LUZ, 79 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: MARIA IZABEL DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARCIO ALBERTO KADLEC, 65 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: SILVANA CRISTINA KADLEC. Filiação: MOJMIR KADLEC e MARIA HELENA KADLEC. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
MARIA DE LOURDES FRANCISCA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: INACIO FRANCISCA GOMES e MARIA ANUNCIADA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
MARIA JOSE DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: FRANCISCO IZA DA SILVA e SUZATE DE ARAUJO DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
OSCAR MATIUCI, 60 ano(s). Cônjuge: DEBORA NOGUEIRA MATIUCI. Filiação: AURELIO MATIUCI e GESSELDA DE OLIVEIRA MATIUCI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
PAULO CESAR RUCHINSKI, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ESTANISLAU RUCHINSKI e PAULINA RUCHINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
RAEL ISAC DA SILVA CREVELIN, 16 hora(s). Filiação: ROBERT CAZAGRANDE CREVELIN e EDUARDA LETICIA IRAN DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
RAVI CLARO IZIQUE GOIOZO, 16 hora(s). Filiação: PAULO FELIPE IZIQUE GOIOZO e FERNANDA BONFIM CLARO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 4 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 03/11/2025.
SEBASTIANA DE SOUZA MENEZES, 80 ano(s). Filiação: JOAO DOS SANTOS DE SOUZA e MARIA RAMUALDA DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
TEREZINHA CLARITA JACOMEL DOS SANTOS, 91 ano(s). Filiação: BILDE ALTHAIR DOS SANTOS e CLAUDIA FUNAGALLI JACOMEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
WILLIAN DE OLIVEIRA FALAVINHA, 32 ano(s). Filiação: MARCO ANTONIO FALAVINHA e SILVANA DO ROCIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
ZINESIA BARBOSA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EURIDES DA SILVA. Filiação: OTAVIO FERNANDES e CLEMENTINA BARBOSA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 04/11/2025.
ZOFIA BARANHUK, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EROSLAU BARANHUK e ESTEPHANIA HRYSZIKO BARANHUK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
