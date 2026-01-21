Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20/01)
AMAURI PADILHA, 64 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: MIGUEL PADILHA e JOANA WTOSEK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ANNA MARIA GARCIA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO GARCIA e MARIA ROSA CANOVAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
DEJANIR MARTINHA FERNANDES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO FERNANDES. Filiação: LINDOLFO MONTEIRO PINTO e MARIA DE LOURDES PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
EDEMAR HAMMERSCHMIDT, 79 ano(s). Filiação: ATHANAZIO HAMMERSCHMIDT e ANA AUGUSTA MACIEL HAMMERSCHMIDT. Sepultamento: CEMITÉRIO IMACULADA CONCEIÇÃO, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
ELZA FRANCISCO DE PAULA, 68 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: PAULO FRANCISCO DE PAULA e ALTINA GOMES DE PAULO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
EVA SZYMCZAK, 85 ano(s). Filiação: JOSE SZYMCZAK e ELIZABET SZYMCZAK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
ILARINDO VIEIRA SOUZA, 78 ano(s). Cônjuge: ANA DURVALINA DE SOUZA. Filiação: NELSON DE SOUZA e ESTELINA MERENCIANA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ILDA RIBEIRO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO DOS SANTOS. Filiação: BRAZ RIBEIRO e NALIA DA LUZ. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 20/01/2026.
IVETE CARDOSO DE ALMEIDA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MELCHIADES CARDOSO DE ALMEIDA e IRMA LOTIERZO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
JOAO LUIS SOUZA PORTUGAL, 60 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: DEMERVAL PINTO PORTUGAL e HELIA DE SOUZA PORTUGAL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
JOAO MARIA FERREIRA COLACO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSINHA SOARES COLACO. Filiação: BENEDITO FERREIRA COLACO e JUVELINA PRETOS COLACO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
JOHNATHAN WILLIAN RIBAS DA SILVA, 28 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: DAYANNA MARA RIBAS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
JORGE FERREIRA DE LIMA, 82 ano(s). Cônjuge: IRENE SOARES DE LIMA. Filiação: JOSE FERREIRA DE LIMA e ANGELINA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
JOSE VITOR ANACLETO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MIGUEL MARQUES ANACLETO e MADALENA BENTO ANACLETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
JUAREZ LOPES RUBERTH FILHO, 46 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JUAREZ LOPES RUBERTH e MARIA APARECIDA RUBERTH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
MARCOS MARINS CARDOSO, 65 ano(s). Filiação: AUJOR MAZALOTTI CARDOSO e WILMA MARINS CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 19/01/2026.
MARLI DO SANTO NASCIMENTO, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR EMBALAGEM. Cônjuge: SEBASTIAO ROBERTO NASCIMENTO. Filiação: SALVINO DO ESPIRITO SANTO e ALAIDE MARTINS DO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
NASCIMENTO GONCALVES DE ABREU, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TEREZA FRANCA DO NASCIMENTO DE ABREU. Filiação: JOAO MOREIRA DE SOUZA e MADALENA GONCALVES DE ABREU. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
NICOLAS PERALTA MASS GODOY, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JONTAN PERALTA MASS e LETICIA RIBAS GODOY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/01/2026.
ODETE DE ALMEIDA TEIXEIRA, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: VANDERLEI FERNANDES TEIXEIRA. Filiação: BRAZ PINTO DE ALMEIDA e HELENA ESTEVAM DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 07:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
PEDRO MAURO TEIXEIRA, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA FERREIRA DA LUZ. Filiação: JOAQUIM TEIXEIRA e MATILDE VENDRAMIN TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
THEREZINHA IZABEL DO ROCIO MARCHESINI RIBEIRO CHIMELLI, 94 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Cônjuge: MARIO RIBEIRO CHIMELLI. Filiação: HUMBERTO MARCHESINI e HELENA MARCHESINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/01/2026.
ZEGLAIR MARIA PEREIRA MATOS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS PEREIRA e ZERIFE PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 19/01/2026.
