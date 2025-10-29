Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (28/10)
ANNA PAULA DA SILVA LUCKOW, 43 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: JULIO CEZAR RODRIGUES DE MORAES. Filiação: MANOEL COELHO DA SILVA NETO e LEONICE TEREZINHA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
CLAUDIO GLOCK DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: RITA ELIANE CHELA GLOCK DE SOUZA. Filiação: MANOEL DE SOUZA e ANA GLOCK DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
EUNICE DE BIASSIO DA CUNHA, 75 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: ALVARO FRANCO DA CUNHA e JOANNA DE BIASSIO DA CUNHA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
FRANCISCO LUIZ CARLOS LOPES, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: TANIA LOURDES HORZAN LOPES. Filiação: FRANCISCO LOPES PINEDA e MARIA PERES LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
FRANCISCO SOUZA FARIAS, 64 ano(s). Cônjuge: LETICIA SALDANHA DA GAMA FARIAS. Filiação: EUGENIO FARIAS DE SOUZA e MARIA ROSA DE SOUZA FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
GILMAR JOSE FILIPIAK, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANGELA APARECIDA FILIPIAK. Filiação: PRIMO FIORENTIM FILIPIAK e ANALIA FILIPIAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
GISELE APARECIDA CECON, 44 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: LUIZ CECON e IVA VIEIRA CECON. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
JOEL CICERO DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: NICOLINO PAES DOS SANTOS e JACIRA AMARAL SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
JOEL CUNHA PEREIRA, 25 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JOEL PEREIRA e ROSE APARECIDA CUNHA. Sepultamento: CEMITÉIRIO SÃO SEBASTIÃO/ RIO BRANCO DO SUL, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
JORGE MAMORU SUGUIYAMA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDINA COSTA SUGUIYAMA. Filiação: TOSHIMICHI SUGUIYAMA e SHIZUE SUGUIYAMA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
JOSE CARDOSO JUNIOR, 81 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: JOSE CARDOSO e DIVA PAN CARDOSO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 23:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
JULIETA DIAS DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: HAILTONVAZ DA SILVA. Filiação: PEDRO MARQUES DIAS e HILDA MARQUES DIAS. Sepultamento: CEMITERIO DE RIO GRANDE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
LAURA DE SOUSA DE MATTOS, 23 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: WILIAN TIMOTIO AVELINO DE MATTOS e FABIANA DE SOUSA DE MATTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
LOURIVAL GANZ, 85 ano(s). Cônjuge: TANIA MARIA GANZ. Filiação: OTAVIO GANZ e HILDA GANZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MARIA ALICE ALVES, 59 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: AUGUSTO ALVES e MARIA DA LUZ ALVES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: SEBASTIAO ROQUE DE MORAES e ANTONIA GENEROSA DE MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MARIA ISABEL PEREIRA DA COSTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CANTIDIO DE FRANCA COSTA. Filiação: ALFREDO FRANCISCO PEREIRA e NIVERCINA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MARIO ZANDONA, 82 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ALINE IZABEL ZANDONA. Filiação: EOLANDO ZANDONA e AMELIA ZANDONA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
MARLON PANCOLIN DOS SANTOS, 19 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: ROBERTO JOSE DOS SANTOS e KATIA APARECIDA PANCOLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
NELSON ZANATI MORELI, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA FRATUCI MORELI. Filiação: ARMANDO BERNARDO MORELI e INEZ ZANATI MORELI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ORLANDO OTTO THA, 88 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARI SILENE SIMON THA. Filiação: MIKARE THA e HILDA SUSEMEYER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ORMINDO DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e JOSEFINA MARCONDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
PAULO SCHIOCHET, 80 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: SUELY SCHIOCHET. Filiação: JOAQUIM SCHIOCHET e ANGELICA FLORIANI SCHIOCHET. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
PEDRINA ROSA DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE MACHADO DE SOUZA e MARIA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ROBERTO CARLOS VIDAL, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: AGENOR JOAO VIDAL e LAURA JERONIMO LEITE VIDAL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
RONEY VALUTHKY NOSSOL, 38 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ALVINO NOSSOL e LONITA VALUTHKY NOSSOL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
ROSANGELA DE JESUS DA LUZ PEDROSO, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGI PEDROSO. Filiação: ANTONIO JACINTO DA LUZ e MARLI DE JESUS FAGUNDES DA LUZ. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
SEBASTIAO LEOPOLDINO, 79 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) OBRAS. Cônjuge: IVONE GONCALVES MACHADO. Filiação: JOAO LEOPOLDINO e DELFINA GABRIELA. Sepultamento: CEMITERIO SAO BENEDITO – PARANAGUA/PR, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
SILVANA NERES DE OLIVEIRA, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA e ELISENE NERES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
SILVESTRE MALINOSKI, 86 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: MERCEDES PINHEIRO DA SILVA. Filiação: JOSE MALINOSKI e REGINA MALINOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
VIRGINIA ODETTE CORADIN PERDONSIN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PERDONSIN. Filiação: LUIZ CORADIN e MARIA JULIA CORADIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 28/10/2025.
